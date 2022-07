RTL streicht Sitcoms am Sonntagmorgen

TV-News

«Eine schrecklich nette Familie» und «King of Queens» sind ab dem kommenden Wochenende nur noch samstags im Programm, dafür in erhöhter Dosis. Sonntags setzt man künfitg auf Comebacks und Camping.

Seit dem 11. Juni zeigt RTL im Morgenprogramm am Wochenende die Sitcomsundund fährt damit vor allem am Samstag teilweise gute Quoten in der Zielgruppe ein. Nur am Sonntagmorgen läuft es nicht, so bewegten sich die Werte am 3. Juli nur zwischen 1,0 und 5,7 Prozent. Der Kölner Sender hat darauf nun reagiert und wird künftig auf die Sonntagsausgaben verzichten. Am Samstag hält man dagegen weiterhin fest und zeigt neben den drei geplanten «Eine schrecklich nette Familie»-Folgen ab 6:55 Uhr nun zehn «King of Queens»-Episoden am Stück. Damit verdoppelt sich die Dosis der Kevin-James-Comedy. Der Comedy zum Opfer fällt die Scripted Reality, der nun erst um 11:40 Uhr beginnt, drei Folgen zuvor entfallen ersatzlos.Der Sonntag stellt sich in dieser Woche noch wie folgt auf: Am 10. Juli startet der Tag um 5:55 Uhr mit der Wiederholung von, das am Vorabend die Primetime füllt. Danach gibt es ab 8:25 Uhr eine Folge von. Im weiteren Verlauf des Vormittags sendet man dann alle drei-Filme am Stück.Ab dem 17. Juli setzt RTL am Sonntagmorgen ab 6:15 Uhr jeweils auf zwei Folgenund ab 8:20 Uhr auf zwei-Ausgaben. Um 10:20 Uhr wird dann die Doku-Soapfortgesetzt, deren zweite Staffel bereits am 10. Juli startet. Dann ist die Sendung aber erst um 16:45 Uhr im Programm.