RTL setzt «Der Preis ist heiß» fort

TV-News

Moderator Harry Wijnvoord bestätigte die Produktion sechs neuer Folgen.

RTL strahlte bislang zwei von drei-Folgen aus, Fans des Kultformats müssen sich noch bis in die Weihnachtszeit auf die dritte Ausgabe gedulden. Dennoch besteht Grund zur Freude, denn Moderator Harry Wijnvoord bestätigte am Wochenende im Rahmen der Preisverleihung «Die Goldene Sonne Spezial – 40 Jahre Deutsches Privatfernsehen» von sonnenklar.TV, dass die Produktion zu sechs weiteren Ausgaben der Gameshow geplant sei. Der Branchendienst ‚TV Wunschliste‘ berichtete zuerst darüber.In dem Bericht wollte RTL die Neuigkeit nicht aussagekräftig kommentieren, dementierte allerdings auch nicht. „Ob, wann und wie viele neue Folgen von «Der Preis ist heiß» produziert und ausgestrahlt werden, geben wir wie immer rechtzeitig bekannt“, wird ein Sendersprecher zitiert.Eine Fortsetzung der Kultshow in der Primetime ergibt angesichts der ersten beiden Ausgaben Sinn. Das Comeback Anfang Mai verfolgten am Mittwochabend 2,84 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen mit 11,3 Prozent bei allen und 17,1 Prozent weit über dem RTL-Schnitt. Zwar konnte die zweite Ausgabe nicht ganz dieselbe Euphorie auslösen, war mit einer Reichweite von 2,26 Millionen und Marktanteilen von 9,3 und 13,5 Prozent aber weiterhin sehr erfolgreich.