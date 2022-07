Spyglass Media stellt neue TV-Vizepräsidentin ein

Köpfe

Die Geschicke der Fernseh-Abteilung leitet Amanda Klein.

Die Spyglass Media Group hat Amanda Klein als Executive Vice President of Television eingestellt. In ihrer neuen Rolle wird Klein die gesamte TV-Entwicklung und -Produktion von Spyglass beaufsichtigen, sowohl bei Serien mit als auch ohne Drehbuch. Sie wird eng mit Peter Oillataguerre, dem Präsidenten der Produktionsabteilung von Spyglass, zusammenarbeiten und direkt an den Vorsitzenden und CEO von Spyglass, Gary Barber, berichten. Sie tritt ihre neue Rolle mit sofortiger Wirkung an."Amandas unabhängiger Unternehmergeist passt hervorragend zu Spyglass", so Barber. "Ich freue mich sehr, sie in unserem Team willkommen zu heißen, und ich freue mich darauf, dass sie unser TV-Angebot verwalten und erweitern wird.""Ich schätze Gary seit langem und freue mich, mit ihm, Peter und dem Rest des Teams zusammenzuarbeiten, während wir die Fernsehprogramme von Spyglass weiter ausbauen", fügte Klein hinzu. Bevor sie zu Spyglass wechselte, war sie bei Miramax Television. Dort arbeitete sie unter anderem an der Serienversion des Guy-Ritchie-Films «The Gentlemen».