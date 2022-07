RTLZWEI räumt mit «Hartz und herzlich» und «Armes Deutschland» ab

Quotennews

Sowohl mit der neuen Ausgabe von «Hartz und herzlich», als auch Wiederholungen von «Armes Deutschland» lag der Sender durchgängig im grünen Bereich.



RTLZWEI startete gestern mit einer neuen Ausgabe der Sozialreportage. Diese sowie die folgenden beiden Episoden werfen einen Blick auf das Leben von Menschen in Trier – West am Existenzminimum. Es fanden sich 0,82 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein, was zu einer starken Quote von 3,6 Prozent führte. So baute der Sender die Resultate gegenüber der vorherigen Folgen Anfang des Jahres noch weiter aus. Auch die 0,32 Millionen Jüngeren befanden sich mit sehr hohen 6,4 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt.Der Sender setzte den Abend mit einer Wiederholung vonfort. Schon seit Wochen überzeugt dieses Programm zahlreiche Zuschauer. Gestern setzten die 0,65 Millionen Neugierigen noch eins drauf und sicheren sich herausragende 4,7 Prozent Marktanteil, also das beste Resultat seit über einem Jahr. Bei den 0,24 Millionen Umworbenen standen sehr starke 7,5 Prozent Marktanteil auf dem Papier.VOX zeigte zur Primetime die Wiederholung von drei Ausgaben von. Zu Beginn schalteten 0,82 Millionen Fernsehende ein, bevor sich das Publikum auf 0,86 Millionen Menschen erhöhte und die Zuschauerzahl zum Schluss auf 0,45 Millionen zurückfiel. Das Programm erhöhte sich somit von akzeptablen 3,6 auf gute 5,2 Prozent, ehe es zurück auf passable 4,3 Prozent fiel. Die Zielgruppe bestand zunächst aus 0,35, dann aus 0,32 und zum Abschluss 0,14 Millionen Werberelevanten. Der Marktanteil steigerte sich so von guten 7,1 auf hohe 8,4 Prozent und befand sich am Ende bei annehmbaren 5,9 Prozent.