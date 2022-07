MagentaTV setzt auf Filmstoffe mit wahrem Hintergrund

TV-News

Im August zeigt das Angebot der Deutschen Telekom «Quo Vadis, Aida?» und «The Thief, His Wife and the Canoe». Außerdem soll noch in diesem Jahr «The Handsmaid’s Tale» fortgesetzt werden.

Filmnachschub für Kunden der Deutschen Telekom im August. MagentaTV zeigt im kommenden Monat zwei Filme, die jeweils auf einer wahren Begebenheit basieren. So steht ab dem 11. August der Film, der im vergangenen Jahr für einen Oscar als bester internationaler Film nominiert war, in der Megathek zum Abruf bereit. Die Geschichte spielt im Juli 1995 in Bosnien und erzählt von Aida, gespielt von Jasna Ðuriči, die in der Kleinstadt Srebrenica als Übersetzerin für die UN arbeitet. Als die serbische Armee die Stadt einnimmt, gehört ihre Familie zu den Tausenden von Menschen, die im UN-Lager Schutz suchen. Als Dolmetscherin versucht sie dabei, Lügen und Wahrheiten auseinanderzuhalten, um herauszufinden, wie sie ihre Familie und ihre Mitbürger retten könnte.Aidas Schicksal steht dabei beispielhaft für das einer ganzen Generation von Frauen, die den Krieg in ihrem Land überlebt haben. Seine Weltpremiere feierte das bosnische Drama im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Venedig. 2021 wurde «Quo Vadis, Aida?» drei Mal mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet, darunter die Kategorie „Bester Film“.Zwei Wochen später, ab dem 25. August, startet, die vierteilige Verfilmung der wahren Geschichte von John Darwin. Der Engländer täuschte im Jahr 2002 seinen eigenen Tod vor, um so Geld aus seiner Lebensversicherung zu erhalten. Auf diese Weise wollte er eine anstehende Privatinsolvenz abwenden. Die Rolle des John Darwin spielt der aus «Ray Donovan» und «Sherlock Holmes» bekannte Schauspieler Eddie Marsan. Erzählt wird die Story aus der Sicht von Johns Ehefrau Anne Darwin (Monica Dolan). Sie wird zur Komplizin, indem sie ihre eigene Familie, ihre Freunde, die Polizei und die Versicherung davon überzeugt, dass ihr Mann bei einem Ausflug mit einem Kanu zu Tode gekommen sei. Doch schon bald entwickelt sich diese Lüge zu einer großen Belastung für Anne. So kann sie sogar ihren Söhnen fünf Jahre lang nicht die Wahrheit sagen. Doch durch die Veröffentlichung eines Fotos bricht das Lügengebäude plötzlich zusammen. John und Anne werden festgenommen und zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt.Für den weiteren Verlauf des Jahres hat MagentaTV zudem den Start der fünften-Staffel angekündigt. Die Serie, die in einem dystopischen USA spielt, das von religiösen Fundamentalisten beherrscht wird, soll im November neue Folgen erhalten. In der preisgekrönten Serie haben Frauen alle Rechte unter einem autoritären Regime verloren. Sie dürfen weder einen Beruf ausüben noch Eigentum besitzen. Außerdem ist ein Großteil der Bevölkerung aufgrund von Umweltverschmutzung unfruchtbar. Die wenigen Frauen, die noch gebären können, dienen den Machthabern als Mägde und müssen deren Kinder austragen.Darüber hinaus hat MagentaTV die Serieverlängert. Die zweite Staffel befinde sich bereits in der Entwicklung wie das Unternehmen mitteilte. Für die Fortsetzung hat sich die Deutsche Telekom wieder mit Warner TV Comedy und der good friends Filmproduktion zusammengetan.