Das Jüngste Quoten-Gericht: Lieber selbst gemacht als gut kopiert

Hintergrund

Jeden Montag blickt Quotenmeter auf die Quoten-Highlights und Marktanteil-Flops der zurückliegenden Woche. Diesmal geht es um RTL und die «Wetten, dass…?»-Kopie «Ich setz auf Dich».

Am Samstag moderierte Guido Cantz die RTL-Sendungund kopierte damit die ZDF-Kultsendung, die im vergangenen November ein fulminantes Comeback vor über 14 Millionen Zuschauern feierte. Damals verbuchte der Mainzer Sender mit Showmaster Thomas Gottschalk sagenhafte Marktanteile von 45,7 und 50,2 Prozent. Deutschland wollte «Wetten, dass…?» und Gottschalk lieferte. Seitdem ist es nicht die einzige Sendung geblieben, die aus der TV-Versenkung wieder ausgegraben wurde, um des Publikums Nostalgiedurst zu stillen. Allein RTL probierte es mitund. Für die neue Saison hat man zahlreiche weitere Retro-Highlights angekündigt und hofft es besser zu machen als Cantz am Samstag.Aus Quotensicht war «Ich setz auf dich» tatsächlich ein totaler Flop. Bereits «Balko» und «7 Tage, 7 Köpfe», ebenfalls mit Guido Cantz als Moderator, schmierten mehr oder wenige völlig ab, doch «Balko Teneriffa» konnte eines Donnerstagabends immerhin mehr als eine Million Zuschauer unterhalten, die Marktanteile bewegten sich im März aber nur bei 4,1 und 5,2 Prozent. «Ich setz auf Dich» schaffte es zwar – dem Sommer sei Dank – mit 5,0 und 7,6 Prozent über diese Quoten, doch vollbrachte das Kunststück am Samstagabend nur 0,91 Millionen Zuschauer zum Einschalten zu bringen. Sicherlich hatten die RTL-Verantwortlichen andere Wette für die voraufgezeichnete Sendung platziert. Durch den schwachen Lead-In hatte die nächste Neuauflage im RTL-Programm selbstredend ein schweres Erbe anzutreten,machte seine Sache mit 9,9 Prozent aber verhältnismäßig gut. Im Gegenprogramm überzeugte die ProSieben-Originalwaremit 14,5 Prozent. Zwar schalteten auch hier im Schnitt nur gut eine Million Zuschauer ein, was sich aber relativieren lässt, da «Schlag den Star» fast zwei Stunden länger ging. Durch die Nostalgie-Welle, von der vor allem RTL erfasst wurde, leidet derzeit nicht nur die Show-Innovationskraft im deutschen Fernsehen, auch die Quoten rutschen in den Keller. Vielleicht sollten sich die Programmverantwortlichen die sommerliche Sonnenbrille aufsetzen, um sich endlich der «Wetten, dass…?»-Blendung zu entziehen. Eine mehr oder weniger 1:1-Kopie ist jedenfalls kein Einschaltimpuls für das TV-Publikum, das hat «Ich setz auf Dich» mehr als deutlich gemacht.Wir bleiben noch kurz bei RTL, verbinden den Quotenblick aber mit dem Bezahlfernsehen. Im Free- wie im Pay-TV lief am Sonntag der Große Preis von Großbritannien, der traditionell in Silverstone ausgefahren wird. RTL konnte im frei empfangbaren TV starke 14,8 Prozent bei den Umworbenen einfahren, während Sky parallel auf 16,9 Prozent kam. Die exklusiven Übertragungsrechte machen sich offensichtlich für den Sender bezahlt, da kann auch die Kooperation mit RTL über vier Saisonrennen nichts entgegensetzen. Für Sky war das England-Rennen das zweiterfolgreichste in dieser Saison.Weg von den spezifischen Quotenereignissen hin zum Monatsmarktanteil. Auch hier machten vor allem die kleineren Sender auf sich aufmerksam. So feierte Sat.1 Gold mit 1,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe den stärksten Juni der Sendergeschichte. Dies kommt nicht von ungefähr, schließlich liegt der Spartensender teilweise am Vorabend mit der großen Schwester Sat.1 am Vorabend nahezu gleich auf, wenn beide Sender parallel Geschichten derausstrahlen. Auch ProSieben Maxx darf sich über einen Rekord freuen. Der Juni wurde mit 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zum erfolgreichsten Monat der Sendergeschichte. Und sogar das gesamte Halbjahr war mit 1,8 Prozent gar die erfolgreichste erste Jahreshälfte seit 2013. Für das große ProSieben war der Juni hingegen ein Monat zum Vergessen. Das Monatsergebnis sank im Vergleich zum Vormonat um satte 0,6 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Die Verantwortlichen aus Unterföhring wussten die WM-Lücke im Sommer nicht zu nutzen. Bleibt abzuwarten, ob Formate wie «Frau Jordan stellt gleich» am Dienstagabend oder «Das große Promibüßen» am Donnerstag die Kohlen im Juli aus dem Feuer holen. Mehr dazu an dieser Stelle kommenden Montag. Auf dem Gesamtmarkt überholte sogar Kabel Eins (3,3 Prozent) die rote Sieben (3,2 Prozent).Marktführer beim Gesamtpublikum bleiben einmal mehr die beiden öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF, die bei den ab Dreijährigen auf 11,0 und 14,2 Prozent blicken dürfen. In der vergangenen Primetime-Woche war der am Sonntagabend versendetedas erfolgreichste Programm der Woche – und zwar in beiden Zuschauergruppen. Insgesamt holte der Krimie 23,8 Prozent, bei den Jüngeren standen 18,9 Prozent zu Buche. Bei den 14- bis 49-Jährigen belegte das ZDF mitund 16,8 Prozent gar den zweiten Platz. Die Sonderausgabe musste sich auf dem Gesamtmarkt derweil dem ARD-Samstagskrimigeschlagen geben, der 22,2 Prozent markierte.