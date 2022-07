VOD-Charts

Netflix darf sich im zweiten Quartal über gleich zwei extrem stark performende Serie freuen, auch wenn es bei einem ehemaligen Rekordhalter aufgrund des Timings nicht ganz zur Spitzenposition reichte.

Seit dem vergangenen Freitag ist das dritte Quartal des Jahres angebrochen, weswegen Quotenmeter an dieser Stelle auf die Abrufzahlen der zurückliegenden drei Monate blickt. Dabei fällt auf, dass Netflix trotz unterschiedlicher Krisen zwei enorm reichweitenstarke Titel in den vergangenen Wochen gestartet hat. Neben «Stranger Things» performte bekanntlich auch «Bridgerton» fabulös, doch welche Serie hatte am Ende die Nase vorn? Dazu später mehr, die Q2-Top10 beginnt mit. Die Sci-Fi-Reihe, die bei Amazon Prime Video verfügbar ist, brachte es zwischen dem 1. April und 30. Juni auf eine Bruttoreichweite von 19,7 Millionen.Mehr als 20 Millionen, genauer 20,2 Millionen Abrufe weißen die Marktforscher von Goldmedia der spanischen Netflix-Seriezu, die damit den neunen Rang im genannten Zeitraum belegt und deren fünfte Staffel Anfang des zweiten Quartals erschien. Auch Platz acht folgt der Sieger des ersten Quartals:brachte es im zweiten Jahresabschnitt auf 22,4 Millionen Klicks. Knapp davor reiht sich die Disney+-Serieein, die sich über 22,5 Millionen Views seit dem 27. Mai freuen darf. An diesem Tag erschien die Serie beim Disney-Streamer.Ebenfalls bei Disney+ sowie bei Netflix und Prime Video istvertreten, das als Dauergast in den Wochencharts in diesem Jahr von sich reden machte. 23,7 Millionen Klicks bedeuten im zweiten Quartal den sechsten Platz. Ebenfalls sehr erfolgreich lief das Amazon-Original, das mit einer dritten Staffel aufwartete. Die Comedy-Show beginnt die Top5 mit 27,5 Millionen Abrufen.war für diverse Streamingdienst ebenfalls ein Erfolgsformat. Die Krankenhaus-Serie von Shondaland belegt mit 28,9 Millionen Abrufen Rang vier.Damit wird Shondaland zum eigenen Nachbarn, denn auf dem dritten Platz landet. Das Historien-Drama, startete am 25. März in eine höchst erfolgreiche zweite Staffel, die zeitweise gar der erfolgreichste Neustart am Eröffnungswochenende einer Netflix-Show aller Zeiten wurde. Die Abrufe der ersten Woche fielen aber nicht mehr in diese Wertung hinein, weswegen «Bridgerton» auf Platz drei und 30,4 Millionen Klicks landet. Wie im ersten Quartal dürfen auch die Nerds vonwieder jubeln, denn für die Sitcom ging es nicht nur zwei Plätze nach oben, sondern auch in der Reichweite. In der vergangenen drei Monaten wurde die Comedy-Serie 32,1 Millionen Mal gestreamt. Das ist aber dennoch nur gut die Hälfte der Abrufe, dieim gleichen Zeitraum einfuhr. Die zweite Staffel debütierte Ende Mai, sicherlich waren aber auch einige Fans schon zuvor im 80er-Jahre-Fieber und haben die ersten Folgen wiederholt, um nach der dreijährigen Pause auf dem neuesten Stand zu sein. Die Bruttoreichweite der Science-Fiction-Horror-Serie belief sich im zweiten Quartal auf 60,5 Millionen. «Stranger Things» pulverisierte zum Start auch genannten «Briderton»-Rekord.