Aus Donnerstag wird Samstag: «Reeperbahn privat!» will es jetzt am Wochenende wissen

«Reeperbahn privat!» sucht nach wie vor seinen Platz bei RTLZWEI. Eigentlich bekannt aus der Donnerstags-Primetime, gab es zuletzt späte Montags-Ausgaben. Jetzt soll der Samstag herhalten.

Als Primetime-Format liefzuletzt immer donnerstags. Und mit zuletzt 0,86 Millionen Zuschauern und 0,39 Millionen Umworbenen am 24. Februar, lief es auch gar nicht übel. Die Marktanteile von 2,9 und 4,6 Prozent werden keinen Preis gewinnen, bedeuten aber auch keinen Fehlgriff. Dennoch ging es nach der erwähnten Februar-Ausgabe am Donnerstag nicht weiter, dafür setzten sich Ausstrahlungen am Montagabend ab 22:15 Uhr fort. Auf dem Sendeplatz lief es zur letzten Ausgabe am 30. Mai mit 0,35 Millionen Zuschauern und 0,15 Millionen Umworbenen unwesentlich besser oder schlechter. Die Marktanteile zeigten hier 2,3 gesamte Prozent und 4,3 Prozent bei der klassischen Zielgruppe.Damit also angekommen am gestrigen Samstagabend und einem neuen Sendeplatz für. Mit sogar einer Doppelfolge wollte RTLZWEI die neue Programmierung anschieben und genau diese zweite Folge des Abends hat es auch gebraucht. Denn im 20:15 Uhr-Format gab es mit 0,4 Millionen Zuschauern und 0,16 Millionen Umworbenen eher wenig zu holen. Wenn auch die Marktanteile mit 2,1 und 4,5 Prozent keinesfalls komplett durchfallen.Doch erst die angesprochene zweite Folge brachte den Turnaround. Die Reichweite stieg ab 22:15 Uhr auf 0,53 Millionen, sodass auch der Marktanteil mit 3,3 Prozent deutlich freundlicher wirkte. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen steigerte sich auf 0,23 Millionen werberelevante Zuschauer und damit stattliche 6,4 Prozent Marktanteil. Womöglich steckt also Potenzial in der Kombination Samstagabend und «Reeperbahn privat!».