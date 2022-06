«Big Bang Theory»-Star steigt bei «Poker Face» ein

US-Fernsehen

Simon Helberg wird sich Natasha Lyonne anschließen und bei neuer Peacock-Serie mitspielen.

Simon Helberg ist der jüngste Neuzugang in der Besetzung von Natasha Lyonnes und Rian Johnsons Peacock-Serie. Er ist vor allem für seine Rolle des Howard Wolowitz in 12 Staffeln der CBS-Sitcom «The Big Bang Theory» bekannt.Lyonne wird die Hauptrolle in der Serie übernehmen, die laut Quellen einem prozessualen Format folgen wird und in der Lyonnes Charakter in jeder Folge an der Aufklärung verschiedener Morde arbeitet. Weitere Details über die Handlung und die Charaktere werden noch geheim gehalten. Helberg stößt zu einer Besetzung, die bereits Leute wie Joseph Gordon-Levitt, Benjamin Bratt, Stephanie Hsu, David Castañeda, Jameela Jamil und Tim Meadows umfasst, neben vielen anderen.«Poker Face» wurde im März 2021 von Peacock für 10 Episoden bestellt. Johnson hat die Serie entwickelt und ist über T-Street Productions ausführender Produzent. Lyonne ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch ausführende Produzentin unter dem Label Animal Pictures.