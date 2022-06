Marianus von Hörsten führt durch die «Green Garage»

Vermischtes

Am Freitag startet die ARD ein grünes Projekt zum Thema Nachhaltigkeit. Die Sendung wird in der Mediathek ausgestrahlt.

Zahlreiche Ideen wurden in einer Garage geboren – und diesen Trend nimmt das neue Formatauf, die von Maranus von Hörster moderiert wird. In einem kleinen Autoschuppen in einem Hinterhof mitten in Hamburg steht und entwickelt der Nachhaltigkeitsfan zahlreiche Verbesserungen für eine bessere Wert. Zahlreiche Hintergrundrecherchen sollen die Sendung abrunden."Rindfleisch - Genuss ohne Gewissensbisse?", "Mode - killen unsere Klamotten das Klima?", "Lebensmittelverschwendung - Tonne statt Teller?" und "Fisch - essen trotz Überfischung?": Das sind die Fragen, die Marianus von Hörsten sich in den vier Folgen stellt. Diese werden zuerst in der ARD-Mediathek ausgestrahlt. Der Startschuss erfolgt am Freitag, den 1. Juli 2022.Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Dokumentationsreihe auch im NDR Fernsehen ausgestrahlt werden. Allerdings gibt es noch keine Ausstrahlungszeitpunkt. Übrigens: von Hörsten ist auf einem Demeter-Hof in Niedersachsen aufgewachsen, war Weltmeister der Jungköche und hat bis heute ein eigenes Restaurant.