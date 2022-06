ZDF startet Sommerinterviews

TV-News

Die Mainzer Fernsehstation geht zeitgleich mit den Gesprächen von Das Erste auf Sendung.

Am kommenden Sonntag starten Das Erste und das ZDF ihre Sommerinterviews. Die blaue Eins terminierte ihre Gespräche bereits vor einem Monat , jetzt zog das ZDF nach. Einmal mehr stehen ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll und von Shakuntala Banerjee, der stellvertretenden Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin, vor der Kamera.Den Auftakt machen Shakuntala Banerjee und der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in Hamburg. Die Redaktion stellt sich die Frage, wie Steinmeier auf die Welt im Wandel blickt. Los geht es am 3. Juli um 19.10 Uhr. Selbstverständlich sind die Gespräche auch in der Mediathek, bei ZDFheute.de und bei YouTube zu sehen.Am 10. Juli wird der neue Ko-Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, die Fragen beantworten. Der Europa-Abgeordnete wird von Banerjee interviewt. Mitte Juli folgt Saskia Esken aus Calw, Freich Merz wird in Winterberg vor der Kamera zu sehen sein und Ende Juli befragt Theo Koll die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, in Düsseldorf. Im August stehen Alice Weidel (AfD), Christian Lindner (FDP) und Markus Söder (CDU) im Mittelpunkt, ehe Bundeskanzler Olaf Scholz am 4. September eine Bühne geboten wird.