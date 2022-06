Sat.1 schiebt sich mit «Navy CIS: Hawaii» an die Spitze der privaten Sender

Quotennews

Seit Ende April läuft in Sat.1 bereits die Erstausstrahlung der ersten Staffel der Krimiseriemit großem Erfolg. Auch diese Woche kam das Programm mit 1,21 Millionen Fernsehenden gut weg und zog somit gemessen an der Zuschauerzahl sogar an allen privaten Sendern inklusive RTL vorbei, was üblicherweise im direkten Duell die Nase vorne hat. Mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent befand sich Sat.1 so genau im Senderschnitt. Das jüngere Publikum vergrößerte sich von zuletzt 0,36 auf 0,41 Millionen Menschen, so dass nun eine hohe Quote von 8,7 Prozent auf dem Papier stand. Dies stellte den bisher besten Wert der Ausstrahlung dar.Der Sender führte den Abend mit zwei weiteren Episoden vonfort. Zunächst hielt sich die Reichweite konstant bei 1,21 Millionen, bevor sie sogar auf 1,23 Millionen Menschen kletterte. Nach einem kurzen Rückfall auf solide 5,1 Prozent, war somit ein deutlicher Sprung auf hohe 6,7 Prozent Marktanteil zu beobachten. 0,31 Millionen Umworbene führten zunächst zu passablen 6,3 Prozent. Mit 0,32 Millionen Jüngeren ging es im Anschluss aufwärts zu einer guten Sehbeteiligung von 7,7 Prozent.ProSieben setzte auf die Wiederholung der Rankingshow. Schon in den vergangenen beiden Wochen liefen alte Ausgaben dieses Formats, diesmal war jedoch eine leichte Steigerung möglich. Von zuletzt 0,69 Millionen ging es auf 0,74 Millionen Fernsehende. So befand sich der Marktanteil nun bei passablen 3,2 Prozent. Die 0,39 Millionen Werberelevanten sicherten sich eine solide Quote von 8,2 Prozent.