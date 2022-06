3 Quotengeheimnisse

Das Abschlussturnier verschiedener Sportarten stieg am Wochenende in Berlin.

Am Sonntag um 16.30 Uhr startete die zweite Übertragung der Finals in Sachen Leichtathletik. Die ab 16.30 Uhr ausgestrahlte Sendung war um 16.30 Uhr das erfolgreichste Programm der Sportveranstaltung. 1,81 Millionen Menschen schalteten ein, aber das ZDF landete damit nur bei mittelmäßigen 12,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,20 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 6,9 Prozent.Schon ein paar Stunden früher war das bunte Leichtathletik-Programm Bestandteil des ZDF. Aber ab 13.20 Uhr waren nur 1,25 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil war mit 11,8 Prozent recht überschaubar. Bei den jungen Menschen schalteten gar nur 150.000 Menschen zu, die zu sechs Prozent Marktanteil führten. Das Erste holte am Samstag ab 17.00 Uhr 1,52 Millionen Zuschauer und mittelmäßige 11,5 Prozent. Mit 0,25 Millionen jungen Leuten fuhr man gute 10,8 Prozent Marktanteil ein.Das Programm mit den wenigsten Zuschauern war tatsächlich die Übertragung von Kanupolo am Donnerstag um 14.45 Uhr. Die recht unbekannte Sportart, in der die KSV Havelbrüder bei den Männern gewannen, lief richtig enttäuschend. Nur 0,39 Millionen Menschen nahmen sich für die kurze Übertragung Zeit, die auf 4,6 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Leuten wurden nur 4.000 (0,004 Millionen?) Menschen gemessen, der Marktanteil enttäuschte mit 2,8 Prozent.