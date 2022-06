Deutsche Crypto-Queen: Sky und Channel 4 arbeiten an Doku

TV-News

Einen Tag nach der Ankündigung der Sky-Highlights gab man ein weiteres Projekt bekannt.

Wo befindet sich Dr. Ruja Ignatova, die mit OneCoin ein Schneeballsystem in Sachen Kryptowährung aufbaute? Sky Deutschland, der britische Sender Channel 4 und der Fremantle drehen eine dreiteilige Doku-Serie über den Betrug, der von der mysteriösen Ignatova angeführt wurde, die sich immer noch auf der Flucht vor den Strafverfolgungsbehörden befindet.(Arbeitstitel) verspricht, ein exklusives neues Licht auf einen der größten digitalen Betrügereien des letzten Jahrzehnts zu werfen. Die von Tondowski Films und Derren Lawfords DARE Pictures produzierte Serie erforscht die Geschichte, wie die selbsternannte Anwältin und bulgarische Geschäftsfrau Dr. Ruja Ignatova, die als "Königin der Kryptowährungen" bezeichnet wird, Investoren in weniger als drei Jahren mit ihrer Kryptowährungsidee OneCoin um Milliarden von Dollar betrogen hat.Auf ihrem Höhepunkt im Jahr 2016 präsentierte Ignatova OneCoin auf der Bühne des Wembley-Stadions und veranstaltete üppige Partys in Dubai und New York, alles auf Kosten ihrer Investoren. Dann, im Oktober 2017, bestieg sie einen Flug nach Athen, Griechenland, zusammen mit den Reichtümern ihrer Klientel und verschwand.Christian Asanger, VP of Entertainment bei Sky Deutschland, fügte hinzu: "Sky Crime wurde erst im April 2021 in Deutschland gestartet, um unseren Kunden erstklassige True-Crime-Inhalte zu bieten, und ist mittlerweile eine unserer beliebtesten Sendermarken auf der Plattform. Sky Originals sind eine wichtige Säule für diese Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns, die beispiellose und aufschlussreiche Krimiserie «Crypto Queen» in unser Portfolio aufzunehmen, die von Tondowski Films und Dare Pictures produziert wurde und bei der der renommierte Rudolph Herzog Regie führte."