ZDF plant rund 30 Serien-Neustarts in der kommenden Saison

TV-News

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke verspricht ein „besonders vielfältiges Programm“ im ZDF und bei ZDFneo. Den Anfang macht die Miniserie «Liberame» in der ZDFmediathek.

Schon ab dem 01. Juli wird beim ZDF eine waschechte Serien-Offensive starten. Involviert sind bei den anstehenden "rund 30 neuen Serien" das ZDF, ZDFneo und die ZDFmediathek. Den Anfang macht die Miniserie, die beim Filmfest München Premiere feiert und ab dem 30. Juli 2022 schließlich in der ZDFmediathek verfügbar sein wird. Doch es soll nicht bei Miniserien und/oder kleineren Produktionen bleiben. Laut ZDF-Programmchefin Dr. Nadine Bilke können sich die ZDF-ZuschauerInnen auf "ein besonders vielfältiges Programm" freuen. "Von der neuen Vorabendserie bis zur internationalen Highend-Produktion freuen wir uns auf rund 30 Neustarts mit faszinierenden, anspruchsvollen Geschichten von herausragenden Kreativteams. Besonders wichtig ist mir, dass wir mit dem neuen Programm unser Genre-Portfolio erweitern konnten."In einer aktuellen Pressemitteilung gibt der Mainzer Sender einen Einblick in die anstehenden Serien-Starts. Aus einer Koproduktion mit der BBC entsteht, ein Mystery-Thriller mit Jamie Dornan in der Hauptrolle. Ab Aufust 2022 wird die Produktion in der ZDFmediathek verfügbar sein, gemeinsam mit. Die sechsteilige deutsche Thriller-Serie wird zusätzlich bei ZDFneo im September 2022 ausgestrahlt. Bei «The Tourist» wird es um einen Mann gehen, der nach einem Autounfall in Australien sein Gedächtnis verloren hat und sich auf die Suche nach seiner Identität begeben muss. «Decision Game» befasst sich mit der Risikomanagerin Vera Schröder, gespielt von Eva Meckbach, die um ihre gekidnappte Tochter "spielen" muss.Angekommen im Herbst, stürzt sich das ZDF in Dramen mit "interessanten Genre-Mischungen". Die ebenfalls sechsteilige Serielässt ihre Protagonisten nach und nach erfahren, dass sie in einer 24-Stunden-Zeitschleife feststecken und offenbart Konflikte sowie menschliche Abgründe. Die internationale Koproduktion und das "Coming-of-Age-Drama"soll ab November 2022 die Geschichte um einen jungen Mann erzählen, der versucht, mit seinen Depressionen in seinem Umfeld nicht aufzufallen. Doch, wenn schon kein gänzlich neuer TV-Stoff, wird das ZDF für neuen Schwung in bewährten Formaten sorgen. Ab September 2022 startet mitein neues Kripo-Team am Freitagabend. Lena Dörrie spielt Hauptkommissarin Viktoria Lorentzen und Forensikerin Felicitas "Feli" Lorentzen wird von Carolin Hanke gespielt. Das Duo übernimmt dann die Freitags-Primetime beim Zweiten.Im Winter 2022/23 wird sich dann auch im Vorabendprogramm in Mainz einiges ändern.beschäftigt sich mit einem engagierten Ermittlerteam um länderübergreifende Kriminalfälle, die Familienseriebildet vier komplett unterschiedliche Frauen ab, die notgedrungen zusammenarbeiten müssen. Ohne Neustart, dafür mit neuen Staffeln kehren über den Herbst und Winteroder die ZDF-Dramaseriezurück. Doch das ZDF plant noch weitere Serien-Highlights. Die britische Crime-Seriewird nebenund(ZDFneo) starten, komplettiert wird das Feld von der sechsteiligen Dramaseriemit Bjarne Mädel und von der neorginal-Serieundbekommen zudem ebenfalls neue Folgen.