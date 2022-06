MDR: Kulturredaktion mit Jana Cebulla

Vermischtes

Der Mitteldeutsche Rundfunk möchte sich fit für die Zukunft machen und zwei Redaktionen zum 1. Januar 2023 fusionieren.

Einen engagierten Zeitplan stellte der Mitteldeutscher Rundfunk vor: Im Bereich Kultur sollen die Hauptredaktion und die Jungen Angebote perspektiv vereint werden. Los geht’s bereits am 1. August, wenn Jana Cebulla die Führung in Leipzig übernimmt. Bereits zum Jahreswechsel sollen die Angebote vereint werden. Dabei spielen auch die Ausspielwege eine Rolle: linear wie auch non-lineare Angebote sollen aus einer Hand kommen.MDR-Programmdirektorin Jana Brandt: „Wir freuen uns, mit Jana Cebulla eine Frau mit ostdeutschen Wurzeln für die anstehenden großen Herausforderungen gewonnen zu haben. Meine MDR-Kollegin steht sowohl für große Kulturaffinität, als auch für Know-how in Sachen digitale Angebote, Distribution und vernetztes Denken.“„Wir möchten den Transformationsprozess konsequent fortführen und verschiedenen Altersgruppen kreative und hochwertige Kulturinhalte anbieten, und zwar dort, wo sie sie konsumieren möchten, teilte Hauptredaktionsleiterin Jana Cebulla mit. „Die Sichtbarkeit der Angebote zu fördern, wird dabei zentrale Aufgabe sein. Ich freue mich sehr, den Weg mit einem engagierten Team weiterzugehen und ihm Schubkraft zu verleihen.“