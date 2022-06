NBC bestellt Dino-Serie «Surviving Earth»

US-Fernsehen

Das Unternehmen hat ein Format bestellt, das aus acht Folgen besteht.

NBC hat acht Episoden vonbestellt, einer Serie ohne Drehbuch, in der es darum geht, wie das Leben während der katastrophalen Ereignisse in der prähistorischen Ära nicht nur überlebt hat, sondern auch gedeiht ist. Die Serie zielt darauf ab, herauszufinden, welche Lehren aus vergangenen Massenaussterben gezogen werden können.«Surviving Earth» wird von Universal Television Alternative Studio und der britischen Indie-Produktionsfirma Loud Minds koproduziert. In jeder einstündigen Folge werden mit Hilfe digitaler Technologie prähistorische Landschaften und Ereignisse wie Meteoriteneinschläge, Ausbrüche von Supervulkanen, kochende Meere und sich bewegendes Land visualisiert."Diese epische Event-Serie verspricht, anders zu sein als alles, was wir bisher gesehen haben, mit hochmoderner Technologie, die einen immersiven Blick auf die prähistorische Erde ermöglicht", sagte Rod Aissa, Executive Vice President of Unscripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Mit einem Projekt dieser Größenordnung sind wir bei Universal Television Alternative Studio und Loud Minds, die es zum Leben erwecken, in besten Händen.""Diese Dokumentarserie erweckt die reiche Geschichte unseres Planeten zum Leben und wirft ein Licht auf seine Zukunft", sagte Toby Gorman, Präsident von Universal Television Alternative Studio. "Es ist aufregend, die neueste Technologie zu nutzen und gleichzeitig mit unseren Partnern von Loud Minds in die prähistorische Vergangenheit der Erde einzutauchen. Wir freuen uns, dieses einmalige Projekt zu NBC zu bringen.""In einer Zeit, in der es so viele Sorgen um den Klimawandel gibt, müssen wir unsere Vergangenheit verstehen, wenn wir unsere Zukunft kennen wollen", fügte Tim Haines, Creative Director von Loud Minds, hinzu. "Wir freuen uns, NBC diese spektakuläre Geschichte zu liefern, die die Kraft des Lebens auf unserer sich ständig verändernden Erde feiert."