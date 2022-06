«Australia»: Baz Luhrmann möchte Sechsteiler machen

International

Der Spielfilm aus dem Jahr 2008 soll neu geschnitten werden, wie der Regisseur mitteilt.

Der epische Spielfilmvon Baz Luhrmann an sein Heimatland aus dem Jahr 2008 war ein Flop an den Kinokassen. Die Kritiker waren größtenteils nicht begeistert von der ganzen Sache. Aber der Ruf des Films ist im Laufe der Jahre besser geworden, auch dank der häufigen Ausstrahlung im Kabelfernsehen und Streaming, und es klingt, als ob der Regisseur noch nicht fertig war mit dem Herumbasteln an einem Film, der – wohltätigerweise – viel besser war, als man ihm damals zugetraut hätte.Jetzt kommt aus Down Under die Nachricht, dass «Australia» als sechsteilige, limitierte Serie mit dem Titel «Faraway Downs» neu aufgelegt wird, die in den USA exklusiv als Hulu Original und in den internationalen Märkten als Star Original auf Disney+ und Star+ veröffentlicht wird. Der Director's Cut mit sechs Episoden soll noch in diesem Winter erscheinen und wird sich aus Material zusammensetzen, das für den Film aufgenommen wurde, und eine erweiterte, serielle Version der Geschichte bieten. Luhrmann und Co. versprechen außerdem ein neues Ende und einen aktualisierten Soundtrack."Ursprünglich wollte ich die Idee des mitreißenden Epos im Stil von «Vom Winde verweht» auf den Kopf stellen", erklärt Luhrmann, der gerade seinen Kassenschlager «Elvis» gedreht hat. "Ein Weg, Romantik und episches Drama zu nutzen, um die Rolle der First Nations und die schmerzhafte Narbe in der australischen Geschichte der 'Stolen Generations' zu beleuchten." Luhrmann erklärte weiter: "Während der Film «Australia» sein eigenes Leben hat, gab es eine andere Erzählung dieser Geschichte." Es ist eine, die "alternative Handlungsstränge enthält, die wir durch das episodische Format erforschen konnten.""Baz ist einer der größten Autoren-Erzähler der Welt, daher war es ein aufschlussreiches und einzigartiges Abenteuer, «Faraway Downs» erneut zu sehen und seinen unglaublichen Film «Australia» in diesem einzigartigen, neuen Episodenformat zu erleben", fügte Craig Erwich, Präsident von Hulu Originals und ABC Entertainment, hinzu. "Wir freuen uns darauf, die Zuschauer mit auf die Ranch zu nehmen und all die Geschichten zu erleben, die dort stattfinden und sich weiter entfalten."