«Deutschland  Deine Schulden» hält sich auf einem konstant guten Niveau

Quotennews

Noch besser läuft es für den Sender aber stets im Anschluss mit «Armes Deutschland». VOX setzte unterdessen auf Wiederholungen von «Hot oder Schrott».



In der Vorwoche kehrte das Formatbei RTLZWEI mit einer neuen Folge zurück. Und auch diese Woche strahlte der Sender eine neue Ausgabe der Realitysoap aus, die von Menschen erzählt, die sich in der Privatinsolvenz befinden. In der Vorwoche ließen sich 0,60 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegen, was in guten 2,7 Prozent Marktanteil resultierte. Die 0,28 Millionen Jüngeren landeten bei einer starken Quote von 5,9 Prozent.Mit 0,62 Millionen Fernsehenden stand diese Woche ein recht ähnliches Resultat auf dem Papier. Die 2,6 Prozent Marktanteil befanden sich knapp über dem Senderschnitt. Diesmal war die Zielgruppe mit 0,26 Millionen Umworbenen vertreten. Dies resultierte in einer hohen Sehbeteiligung von 5,3 Prozent. Mitsetzte der Sender im Anschluss noch eins drauf und erhöhte bei einem Publikum von 0,52 Millionen Menschen auf starke 3,6 Prozent. Die 0,22 Millionen Werberelevanten kamen auf ein überzeugendes Resultat von 6,6 Prozent.VOX füllte den Abend mit alten Folgen von. Zur Primetime saßen 0,83 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm, was zu einem mäßigen Marktanteil von 3,5 Prozent führte. Die 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich bei guten 7,6 Prozent. Zwei Stunden später war mit einer weiteren Ausgabe eine Steigerung auf 0,84 Millionen Neugierige sowie solide 4,8 Prozent Marktanteil möglich. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren befand sich die Quote nun bei hohen 9,0 Prozent.