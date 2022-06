Acht neue Serien aus Indien

International

Die indische Firma Roy Kapur Films hat zahlreiche neue Stoffe in der Pipeline.

Siddharth Roy Kapur gehört zu den einflussreichsten Film- und Serienproduzenten in Indien. Sein Unternehmen Roy Kapur Films hat acht weitere Serien in Entwicklung und Produktion, die er nun vorstellte. Zuvor hat das Unternehmen große Erfolge mit dem Netflix-Spielfilm «Aranyak» gefeiert. Mahesh Narayanan («Malik») wird einen mehrstündigen Spionagethriller inszenieren, der im Nahen Osten und Südasien spielt.Hardik Mehta, Regisseur der Netflix-Serie «Decoupled», wird eine Familien-Dramaserie inszenieren, die in Europa, Afrika und Indien spielt und in der Welt sich bekriegender Geschäftsfamilien angesiedelt ist. Von Abbas Tyrewala kommt eine südasiatische Doppelspionage-Serie. «Cargo»-Regisseur Arati Kadav wird eine Serie entwickeln, die eine skurrile Romanze im Sci-Fi-Genre darstellen wird. Auch eine Comic-Thriller-Serie soll hergestellt werden. «House of Secrets: The Burai Deaths»-Macher Anubahv Choprah inszeniert eine Drama-Serie an einer Highschool.Jinesh Shah, Leiter des Bereichs Originale bei Roy Kapur Films, sagte: "Diese Projekte sind in verschiedenen Genres, Epochen, Konzepten und Themen angesiedelt. In den letzten zwei Jahren hat der Konsum von OTT-Inhalten (Streaming) exponentiell zugenommen. Es gibt ein wachsendes Bedürfnis nach einzigartiger und differenzierter Unterhaltung auf allen Plattformen, und wir sind bereit, dieses Bedürfnis zu befriedigen."