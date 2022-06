Caro & Daniel heiraten bei RTLZWEI

TV-News

Die zwei Schauspieler werden vor der Kamera das Ja-Wort geben. Die Fans von «Köln 50667» können live bei der Trauung dabei sein.

Live-Hochzeiten ziehen immer: Das Erste , das ZDF und RTL zogen im Mai 2018 ein Millionenpublikum an als Prinz Harry und Megan Markle auf Winsor Castle heirateten. Nur wenige Wochen später gaben sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis das Ja-Wort bei RTLZWEI und 2,59 Millionen Zuschauer schalteten am Samstagabend ein. Mit 1,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen war die Übertragung ein voller Erfolg.Nun heiraten die Soap-Stars Caroline Noeding und Daniel Peukmann, die sich vor Jahren am Set der RTLZWEI-Soap «Köln 50667» kennenlernten. Ob die Traumhochzeit das Ergebnis der Katze übertrifft, darf angesichts von Streamingdiensten bezweifelt werden. Dennoch erhofft sich der Grünwalder Sender eine tolle Show. Am Donnerstag, den 28. Juli, wird geheiratet.Bereits um 19.05 Uhr bekommen die Fernsehzuschauer Einblicke in das private Leben der Beiden, die Jule und Marc vor der Kamera verkörpern. Die Übertragung kommt von der spanischen Insel Mallorca. Um 20.15 Uhr steht dann die Traumhochzeit auf dem Programmpunkt, die filmpool Entertainment umsetzen wird. Darüber hinaus wird es vorab in der «Köln 50667»-App Hochzeitsvorbereitungen zu sehen geben.Noeding über Mallorca: "Ich bin DAS Inselkind. Für mich ist die Bindung und die Beziehung zu Mallorca einfach super stark." Peukmann fügt hinzu: "Mir gefällt das auch sehr, am Meer zu heiraten!" Die beiden verraten außerdem schon jetzt über ihr Hochzeitsfest: "Das Publikum darf sich auf ein großartiges Event mit tollen Leuten, sehr vielen Emotionen und einen privaten Einblick freuen - Wie sind Carolina und Daniel...?"