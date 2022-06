20 Jahre Gefängnis: ARD schnappt sich Maxwell-Dokumentation

TV-News

Die ehemalige Freundin von Jeffrey Epstein wird wohl unter Umständen das Gefängnis nicht mehr verlassen.

Am Dienstagabend verkündigte in New York ein Gericht, dass Gislaine Maxwell aufgrund Sexualverbrechen zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Bereits im Dezember 2021 wurde die ehemalige Geliebte des verstorbenen US-Milliardär Jeffrey Epstein für schuldig gesprochen, jetzt muss die 60-Jährige für 20 Jahre ins Gefängnis.Das Erste wird die Dokumentationausstrahlen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika von All3Media produziert wurde. Seit Sonntag, den 26. Juni, werden die Episoden ausgestrahlt. "Wir haben uns an Geschichten von Männern gewöhnt, die junge Frauen ausnutzen", sagt die ausführende Produzentin Dorothy Byrne. "Die Geschichte von Ghislaine Maxwell schockiert und fasziniert, weil sie eine Frau war, die sich an junge Frauen heranmachte. Sie nutzte die Tatsache, dass sie eine Frau mittleren Alters mit einem glasklaren englischen Akzent war, um verletzliche junge Frauen zu ködern."Der SWR hat die Doku-Serie «Wer is Gislaine Maxwell» erworben und bringt sie ins deutsche Fernsehen. Alle drei Teile werden am Montag, 25. Juli 2022, um 22.50 Uhr im Ersten gezeigt. Die drei Episoden, die jeweils 50 Minuten andauern, sind dann auch für 90 Tage in der ARD-Mediathek zu sehen.