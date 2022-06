«End of Summer»: Viaplay bestellt neue Serie

International

An Bord des neuen Projektes sind die Macher von «Young Wallander».

Skandinaviens führender Streamerdienst Viaplay hatbestellt, einen psychologischen Thriller, der auf Anders de la Mottes gleichnamigem schwedischen Bestseller-Roman basiert. Jens Jonsson («Young Wallander») und Henrik Georgsson («Die Brücke») sind an Bord, um die Serie zu inszenieren, die aus der Feder von Björn Carlström («Jägarna») und Stefan Thunberg («Wallander») als Hauptautoren stammt. Per Janérus von Harmonica Films produziert zusammen mit SF Studios und Film i Skåne.«End of Summer», ein Viaplay-Original, wird 2023 auf der Plattform Premiere haben. Eine prominente Besetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der weltweite Vertrieb wird von Viaplay Content Distribution übernommen. Die Serie beginnt an einem Sommerabend im Jahr 1984, als ein 5-jähriger Junge im ländlichen Südschweden verschwindet. Die polizeilichen Ermittlungen scheitern an der Wahrheit, zurück bleiben Gerüchte, Verdächtigungen und eine trauernde Familie. Zwanzig Jahre später leitet die ältere Schwester des Jungen, Vera, eine Gruppentherapiesitzung in Stockholm, als ein junger Mann eine seltsam vertraute Kindheitserinnerung an ein Verschwinden beschreibt. Die erschütterte Vera reist nach Hause zu ihrer zerrissenen Familie, um ein für alle Mal herauszufinden, was in dem Sommer, der nie endete, wirklich geschah."Es ist unglaublich aufregend, dass «End of Summer» eine Fernsehserie wird", sagte de la Motte. "Ich habe lange mit Harmonica Films daran gearbeitet, und mit Viaplay haben wir es nun wahr gemacht. ‚End of Summer' ist mein erstes Buch, das verfilmt wird, und aus persönlichen Gründen liegt mir die Geschichte sehr am Herzen", so der Autor weiter, der hinzufügt, dass er "zuversichtlich ist, dass dies etwas ganz Besonderes wird", nachdem er das Drehbuch gelesen und die Liste der Darsteller gesehen hat.