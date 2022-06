Giovanni Zarrella feiert Andrea-Berg-Jubiläum

TV-News

Seit 30 Jahren steht die Schlagersängerin Andrea Berg auf den Musikbühnen dieses Landes. Das ZDF feiert dieses Jubiläum mit einer Primetime-Show am Samstagabend und zahlreichen musikalischen Gästen.

Schlagerfans mussten sich in diesem Jahr bislang in Verzicht üben, denn Florian Silbereisen konnte wegen seiner RTL-Anstellung nicht wie gewohnt seine Schlagershows im Ersten präsentieren. Ungeachtet davon schwang sich Giovanni Zarrella mit seiner nach ihm benannten ZDF-Show zum gefragten Moderator auf und begeisterte in zwei Ausgaben 10,4 und 8,8 Prozent der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Nun wartet am 6. August eine neue Aufgabe auf den Italiener. Für jenen Samstag hat das ZDF nun die Primetime-Showangekündigt, in der Schlagersängerin Andrea Berg ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert.Die Sendung ist ein großes Open-Air-Konzert in Bergs Wahlheimat Aspach, bei dem auch zahlreiche Gäste angekündigt sind. Unter anderem Freunde und Wegbegleiter wie Maite Kelly, DJ Ötzi, Kerstin Ott, DJ BoBo, Johnny Logan, Höhner, Nik P., Nino de Angelo, Semino Rossi, Al Bano Carrisi und Justin Jesso auf der Bühne sein. Zudem stehen Überraschungen ebenso wie Rückblicke auf dem Programm.„Dieses besondere Jubiläum einer der erfolgreichsten und sympathischsten Künstlerinnen dieses Landes moderieren zu dürfen, ist eine wirkliche Ehre für mich. Andrea hat mich von Tag eins an herzlich und mit offenen Armen in der Welt des Schlagers willkommen geheißen. Ich freue mich darauf, ihr jetzt auf diese Art und Weise etwas zurückgeben zu können“, erklärt Giovanni Zarrella.Andrea Berg fügt an: „Ich würd's wieder tun! Deshalb habe ich meinen Fans und mir einen großen Wunsch erfüllt: ein neues Album mit vielen lieben Freundinnen und Freunden und eine große Sommernachtsparty bei mir zuhause in Aspach. Ich freue mich riesig auf Giovanni und wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit mir und allen Fans in der Arena feiern werden. Zusammen lassen wir auf der Bühne diese unglaublichen 30 Jahre Revue passieren und machen das, was ich am allerliebsten mache: Musik mit Freunden für Freunde!“«Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg» ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF , ORF und SRF.