Quotencheck

VOX kürzte nach einer unterdurchschnittlichen ersten Staffel die Serie «Tonis Welt» in Runde zwei auf sechs Folgen. Konnte Raffung die Quoten retten?

Mitwar VOX vor nun schon sieben Jahren ein grandioser Erfolg im fiktionalen Bereich gelungen, denn die Dramedy-Serie fuhr bis zu 18,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein. Eigentlich nur logisch, dass man diesen Erfolg fortführen wollte, weshalb der Sender mit der roten Kugel im vergangenen Jahr miteinen Spin-off startete, der sich um Anton Vogel (Ivo Kortlang), genannt „Toni“ dreht. Toni leidet am Asperger-Syndrom, seine Freundin Valerie (Amber Bongard) , die er im Krankenhaus kennengelernt hat, lebt mit Tourette. Den Hauptcast vervollständigt Armin Rohde in der Rolle des Dorfarztes Dr. Alfred Schmieta.Die erste Staffel von «Tonis Welt», die im April und Mai 2021 ausgestrahlt wurde, sorgte im Schnitt für 1,32 Millionen Zuschauer, wovon 0,44 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile fielen mit 4,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 5,5 Prozent bei den Umworbenen unterdurchschnittlich aus und können nicht ansatzweise an den Erfolg der Mutterserie anknüpfen. Dennoch verlängerte VOX die Serie, startete die zweite Staffel aber erst im Juni.Immer mittwochs gab es eine Doppelfolge. Die erste lief am 8. Juni und generierte Reichweiten von 0,99 und 0,97 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Davon stammten nur noch 0,34 und 0,39 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum bewegten sich bei mäßigen 4,0 und 4,1 Prozent, bei den Umworbenen standen ausbaufähige 5,8 und solide 6,7 Prozent auf dem Papier. Eine Woche später knickte die Kurve massiv ein. Nur noch 0,60 und 0,68 Millionen interessierten sich für die beiden Episoden. Der Marktanteil sank auf 2,9 und 3,3 Prozent. Auch bei den Umworbenen geriet man in den roten Bereich. 0,19 und 0,22 Millionen sorgten für schwache 4,6 und 4,5 Prozent.Das Staffelfinale war am 22. Juni im Programm. Die erste Folge erzielte eine Reichweite von nur noch 0,47 Millionen, was einer Sehbeteiligung von desaströsen 2,1 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 0,17 Millionen und 3,5 Prozent nicht wirklich besser aus. Die 21:15-Uhr-Folge verbesserte das Ergebnis auf 0,57 Millionen Zuschauer und 2,5 Prozent Marktanteil. Auch bei den Umworbenen ging es leicht bergauf auf 0,23 Millionen junge Seher und 4,3 Prozent.Im Schnitt interessierten sich nur 0,71 Millionen Zuschauer für die sechs neuen «Tonis Welt»-Folgen, die Reichweite schrumpfte also um fast die Hälfte. Die Einschaltquote auf dem Gesamtmarkt belief sich nur noch auf 3,2 Prozent. Auch in der Zielgruppe war ein besorgniserregender Negativtrend zu erkennen. 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten nur noch für einen Marktanteil von schwachen 4,9 Prozent.