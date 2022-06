«Requiem für einen Freund» überzeugt auch ein zweites Mal

Quotennews

Nach den Nachrichten im Ersten war der ZDF-Film das meistgesehene Programm am Montag. Auch «Knives Out» machte bei der blauen Eins eine gute Figur.

Zu Beginn des Jahres 2021 und bis in das Frühjahr hinein konnte man den Eindruck gewinnen, das ZDF konnte senden, was es wollte und es wurde ein überragender Erfolg. So auch die Filmreihe um den Rechtsanwalt Joachim Vernau, der von Jan Josef Liefers gespielt wird. Für Liefers, auch Darsteller im höchst erfolgreichen «Tatort» aus Münster, sind Höhenfluge gewiss keine Seltenheit, doch die Reichweite von, der sechste Film der Reihe ließen im vorvergangenen Januar dennoch aufhorchen. Erstaunliche 9,33 Millionen Zuschauer schalteten damals am Montagabend ein, was zu einem Marktanteil von 27,4 Prozent führte. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel sogar die Millionenmarke und das ZDF verbuchte mit 1,07 Millionen Zuschauern 11,3 Prozent.Im Juni 2022 wiederholte das ZDF nun den 90-Minüter, der neben Liefers unter anderem auch mit Stefanie Stappenbeck, Elisabeth Schwarz, Kida Khodr Ramadan und Jörg Thadeusz besetzt ist. Diesmal interessierten sich immerhin noch 4,48 Millionen für die sommerliche Zweitverwertung. Der Marktanteil fiel mit 17,4 Prozent zwar deutlich geringer aus, doch lag weiterhin auf einem hohen Niveau. Beim jungen Publikum unterhielt das Zweite hingegen nur noch 0,37 Millionen Zuschauer, die für eine Sehbeteiligung von annehmbaren 6,5 Prozent sorgten.Das Erste startete im Gegenprogramm seine „Sommerkino“-Reihe und setzte somit ebenfalls auf einen Spielfilm. Den Anfang machte «Knives Out – Mord ist Familiensache» ► , in dem der ehemalige James-Bond-Darsteller Daniel Craig die Hauptrolle innehat. Die Free-TV-Premiere wollten sich ab 20:30 Uhr 3,16 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Die blaue Eins verzeichnete einen Marktanteil von ordentlichen 12,8 Prozent. Es standen 0,54 Millionen junge Zuschauer und ein Marktanteil von sehr guten 9,6 Prozent zu Buche. Trotz Free-TV-Premiere darf sich somit erneut Jan Josef Liefers und das ZDF als strahlender Sieger präsentieren, wenngleich das junge Publikum sich für den Craig-Film entschied.