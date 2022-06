«Goodbye Deutschland!» fällt zurück  «Bella Italia» beim Comeback mit Rekord

Quotennews

Das VOX-Format scheitert hauchdünn an zweistelligen Zielgruppenwerten, darf sich aber dennoch über eine großartige Einschaltquote freuen. Auch bei RTLZWEI werden beim Blick auf die Quoten die Korken knallen.

Am vergangenen Montag kehrten neue-Folgen ins Programm von VOX zurück und machten das Fehlen von «Die Höhle der Löwen» auf diesem Sendeplatz nahezu vergessen. Zwar performte in den Wochen zuvor die Gründershow etwas besser, doch auch die eingefahrenen 11,7 und 10,5 Prozent der Auswanderersendung konnten sich durchaus sehen lassen. Die Reichweiten der Doppelfolgen lagen mit 1,48 und 1,01 Millionen ebenfalls auf einem sehr guten Niveau. Diesmal verschlug es VOX einmal mehr auf Deutschlands wohl beliebteste Urlaubsinsel Mallorca, wo Familie Ortmann im Mittelpunkt stand.Die Gründung eines Party-Lokals durch Familienvater Jürgen wollten sich 1,29 Millionen nicht entgehen lassen. Außerdem standen Peggy Jerofke und Steff Jerkel im Mittelpunkt, die vor drei Jahren ein Lokal in Cala Ratjada übernommen hatten. Dies sorgte für einen Marktanteil von soliden 5,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen zählte die AGF 0,56 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligung wurde mit etwas niedrigeren, aber weiterhin sehr starken 9,9 Prozent beziffert. Im Anschluss wiederholt VOX eine alte Folge aus dem Jahr 2019. Diesmal blieben 0,86 Millionen dran, der Marktanteil stieg auf 6,0 Prozent. Mit 0,37 Millionen Umworbenen fand man sogar den Weg ins Zweistellige auf 11,2 Prozent.Auch RTLZWEI setzte im Gegenprogramm auf eine Doku-Soap, die sich mit dem Thema Reisen befasste. Statt ein neues Leben zu beginnen, ging es für die Protagonisten vonauf den größten Campingplatz Europas, den Marina di Venezia. Für die Abenteuer von Familie Fingerhuth interessierten sich zur besten Sendezeit 0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von tollen 3,9 Prozent entsprach. In der Zielgruppe holte die Grünwalder TV-Station 0,49 Millionen und grandiose 8,7 Prozent – neuer Rekord. Im vergangenen Jahr debütierte das Camping-Format auf einem nicht ganz so hohen Niveau, holte den August-Ausgaben in der Spitze aber dennoch ansehnliche 5,6 Prozent bei den Umworbenen. Die Reichweiten bewegten sich zwischen 0,75 und 0,84 Millionen.Am Montagabend setzte RTLZWEI das Programm mit Wiederholungen vonfort, die am vergangenen Mittwoch erstmals ausgestrahlt wurden und tolle 6,9 und 9,1 Prozent holten. Diesmal sahen die Doppelfolge ab 22:15 Uhr 0,58 und 0,32 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 6,3 und 4,9 Prozent Sehbeteiligung erzielt.