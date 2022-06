Sat.1 setzt weiterhin auf «Quiz für dich»

TV-News

Jörg Pilawa war mit seiner ersten Sat.1-Sendung seit seiner Rückkehr überschaubar gute Quoten eingefahren, Sat.1 ist dennoch überzeugt von dem Format.

Als Sat.1 zu Beginn des Jahres das langjährige ARD-Gesicht Jörg Pilawa an sich band, war die Euphorie schnell verflogen, denn der „Quizonkel“ machte im Prinzip da weiter, wo er beim NDR aufgehört hat. Sein erstes Format bei seiner alten Heimat – Pilawa startete seine TV-Karriere einst beim Bällchensender – war wenig innovativ einmal mehr ein Quiz.debütierte im März und wurde insgesamt sechsmal gesendet. Wie der Branchendienst ‚DWDL‘ nun berichtete, wird es auch im kommenden Jahr neue Ausgaben geben.„«Quiz für Dich» ist aktuell für 2023 geplant“, wird Sat.1-Sprecher in dem Bericht zitiert. Wann und in welchem Umfang die zweite Staffel gesendet wird, geht nicht hervor. In diesem Jahr war die Sendung immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen und generierte eine durchschnittliche Reichweite von 1,51 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich zwischen schwachen 5,4 und soliden 7,2 Prozent. Sicherlich hätte es ein wenig mehr sein dürfen, doch angesichts des überschaubar innovativen Formats war wohl auch nicht viel mehr zu erwarten.In der von Herr P. GmbH produzierten Sendung treten jeweils zwei prominente Rate-Duos an, um Geld für eine bestimmte Person zu erspielen, die es laut Sender-Angaben verdient habe, weil sie „täglich beruflich oder privat Außergewöhnliches leisten“. Bis «Quiz für dich» zurückkehrt hat Jörg Pilawa aber weitere Arbeit vor sich. Aktuell arbeitet er an dem Schul-Quiz, in dem sich Prominente Grundschulfragen stellen müssen. Außerdem ist für das Jahresende ein Jahresrückblick geplant, der von Jörg Pilawa moderiert werden soll.