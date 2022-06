Annika Lau startet am RTL-Morgen durch

Köpfe

Am Montag hatte die «Gala»-Moderatorin ihren ersten Einsatz an der Seite von Marco Shreyl.

Mit der Rückkehr der-Sendungen im März dieses Jahres gab RTL auch einige neue Moderatoren bekannt , die mit dem Publikum in den Tag starten sollen. Darunter war auch Annika Lau, die der Kölner Sender vor allem für das neue Lifestyle-Magazinverpflichtet hatte. Lau hatte am heutigen Montagmorgen nun ihren ersten Auftritt beiund. Sie führte gemeinsam mit Marco Schreyl durch die Sendung.Für Lau ist der Moderatorenjob am frühen Morgen kein Neuland. Für Sat.1 war sie bis zu ihrem Wechsel im erfolgreichenaktiv. Die gelernte Radiomoderatorin arbeitete für das Morgenmagazin bereits zwischen 2006 und 2008 sowie vertretungsweise von 2010 und 2013. Zuletzt vertrat sie beim Bällchensender Alina Merkau in der Morgenschiene.Der Start bei RTL verlief zunächst etwas holprig. Ihre «Gala»-Sendung blieb zum Auftakt mit nur 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinter den Erwartungen zurück. In den beiden darauffolgenden Sendungen steigerte sich das Format auf 8,4 und vergangenen Samstag gute 12,4 Prozent. Sicherlich würde sich RTL auch über diesen Wert bei den Morgen-Sendungen freuen, die zuletzt zwar hin und wieder in den zweistelligen Bereich vordringen können, doch meist im roten Bereich versauern.