Von den «ADAC GT Masters» bis zu den «Finals»

Quotennews

Fernab des Primetime-Programms sammelte sich gestrigen Samstag einiges an Live-Sport im TV. Wirklich gut lief es nur für die Leichtathletik.

Mit der National Football League sammelt ProSieben Maxx mittlerweile sehr brauchbare Quoten, natürlich dominiert der Super Bowl auch im deutschen TV jedes Jahr beim Schwestersender ProSieben für einen Abend das Programm. Noch am Beginn dieser Reise hin zu guten Zahlen steht als US-Sport noch Eishockey bei ProSieben Maxx. Aktuell überträgt der Spartensender die Finalspiele des Stanley-Cups und mit den Übertragungen spät in der Nacht, werden kaum Reichweite erzielt. Zwischen 03:00 und 05:00 Uhr in der Nacht auf den Samstag schauten in der Spitze 0,05 Millionen Zuschauer beim schnellen Puk zu, der Marktanteil lag damit bei 2,1 Prozent. Die Zielgruppe lag die gesamte Nacht über bei 0,01 Millionen Zuschauern, der beste Marktanteil wurde ab 04:15 Uhr erreicht, als 2,1 Prozent zuschauten.Wirklich angekommen im Samstags-Programm zeigte NITRO gestern ab 12:30 Uhr dieund ab 14:45 Uhr den. Für gute Zahlen sorgten beide Events nicht. Das Rennen beim «ADAC GT Masters» holte ab 12:50 Uhr 0,11 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 1,4 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,03 Millionen Zuschauern und daher 1,4 Prozent ebenfalls dünn. Das Rennen beim «Porsche Carrera Cup» holte dann ab 14:50 Uhr nur noch 0,08 Millionen Zuschauer und 0,02 Millionen Umworbene. Hier ergaben sich miserable 0,9 Prozent Marktanteil im Gesamten und in der Zielgruppe.Damit waren das deutliche TV-Sport-Highlight am gestrigen Tag. Ab etwa 10:00 Uhr gehörte das gesamte ARD-Programm der Leichtathletik. «Fechten» holte als zweites Event mit 0,64 Millionen Zuschauern den ersten Stich der Übertragung, mit 0,14 Millionen jüngeren Zuschauern schlug man sich ebenfalls gut. Die Marktanteile lagen bei 9,9 und 9,3 Prozent. «Bogenschießen» um 12:25 Uhr steigerte die Zahlen deutlich auf 0,75 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,4 Prozent, während die Zielgrupe sich bei 0,14 Millionen und 9,9 Prozent hielt. Ab 17 Uhr ging es dann in die klassischen «Leichtathletik»-Finals und damit katapultierte sich die Reichweite auf 1,52 Millionen Zuschauer. Die jüngeren Zuschauer steigerten sich auf 0,25 Millionen und damit auf einen Marktanteil von 10,8 Prozent. Insgesamt lieferte das sportliche Highlight mit 11,9 Prozent Anteil am Markt ab.