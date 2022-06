Primetime-Check

Der «Tatort» oder «Ein Sommer in Salamanca»? «Stirb langsam» gegen «Birds of Prey» und dann war da noch «Das perfekte Promi Dinner». Wie lief der Sonntag?

Das Erste wollte sich zum Wochenabschluss mit dempräsentieren. Dabei waren 7,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von guten 29,9 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich mit dem Krimi ein Anteil von 21,7 Prozent bei 1,25 Millionen Zuschauern. Ab 21:45 Uhr übernahmvor noch 3,34 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,4 Prozent. Die jüngeren Zuschauer verweilten mit 9,9 Prozent Anteil am Markt bei 0,5 Millionen Zuschauern. Das Zweite setzte aufund erreichte damit 3,23 Millionen Zuschauer insgesamt, zudem konnten 0,35 Millionen jüngere Zuschauer gemessen werden. Die Marktanteile lagen damit am entsprechenden Markt bei 6,1 Prozent, insgesamt reichte es zu 12,8 Prozent Marktanteil.Sat.1 schickte um 20:15 Uhr «Downsizing» ► in das Rennen und sollte mit 0,99 Millionen Zuschauern und 0,42 Millionen Umworbenen einen ordentlichen Abend zeigen. Die Marktanteile landeten bei 4,4 Prozent am gesamten TV-Markt und 8,0 Prozent am Zielgruppen-Markt. Bei RTL gab es ab 20:15 Uhr den Film. Köln sicherte sich damit 1,32 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,52 Millionen und damit ein Marktanteil von 9,5 Prozent vertreten. In München schickte ProSieben über den Äther. Dabei waren 1,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch sich 5,5 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,72 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 12,8 Prozent. RTLZWEI sendetein die Primetime und erreichte damit 0,59 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,27 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 4,7 Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu 2,4 Prozent Marktanteil.VOX sollte am Sonntagabendsenden, Kabel Eins schicktein den Primetime-Vergleich. Etwas besser lief es mit 0,5 Millionen Zuschauern und 0,23 Millionen Umworbenen für die VOX-Show. Hier beliefen sich die Marktanteile auf 2,4 gesamte Prozent und 4,8 entsprechend junge Prozent. Bei Kabel Eins reicht es zu 1,9 und 2,0 Prozent, während hierfür 0,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten.