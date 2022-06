«Chrissys Court» geht bei Roku weiter

US-Fernsehen

Die zweite Staffel war bei dem Sender ein sehr großer Erfolg.

Chrissy Teigen wird in der dritten Staffel vonwieder in ihre Richterrobe schlüpfen und diesen Herbst exklusiv auf dem Roku Channel zu sehen sein. Roku hat grünes Licht für eine dritte Staffel der Gerichtsserie gegeben, die nach dem Vorbild von Daytime-TV-Serien wie «Judge Judy» und «The People's Court» gestaltet ist.In jeder Folge urteilt Richterin Chrissy über einen Fall mit geringem Streitwert. Die Kläger, Angeklagten und Streitigkeiten sind real, und Teigens Entscheidungen sind endgültig und bindend. In der Show ist Teigens Mutter Pepper Thai als Gerichtsvollzieherin zu sehen, die für Ordnung im Gerichtssaal sorgt.Die zweite Staffel von «Chrissy's Court» verzeichnete an ihrem Eröffnungswochenende vom 17. bis 19. Juni 2022 auf dem Roku Channel in den USA mehr Zuschauer als jede andere Non-Fiction-Serie zuvor. Die Serie war außerdem das VOD-Programm Nr. 1 des Roku Channels in den USA nach Unique Views in diesem Zeitraum.„Die Fälle in Staffel drei von «Chrissy's Court» sind wilder, die Leute sind lustiger als je zuvor, und keine Forderung ist zu kleinlich für meinen Gerichtssaal", sagte Teigen in einem Statement. "Mom und ich können es kaum erwarten, den Zuschauern die neue Staffel im Oktober exklusiv auf The Roku Channel zu präsentieren."