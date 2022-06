Mandy Patinkin mischt bei Showtime-Comedy mit

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Showtime hat eine neue Serie mit Kathryn Grody bestellt.

Nach der fünften «The Good Fight»-Staffel, in der Mandy Patinkin die Hauptrolle spielte, sucht der begehrte Schauspieler eine neue Herausforderung – diese hat er nun gefunden. Showtime hat einen Comedy-Pilotfilm mit dem echten Ehepaar Mandy Patinkin und Kathryn Grody in der Hauptrolle bestellt.«Seasoned» stammt von den Co-Autoren Ewen Wright und Gideon Grody-Patinkin, dem Sohn des Paares. Die Serie ist vom realen Leben und der Beziehung des Paares inspiriert. Die Serie folgt der herrlich turbulenten Beziehung und dem Leben eines erfolgreichen, geselligen, sehr engagierten und leicht verrückten Ehepaars, das von Patinkin und Grody gespielt wird."Mandy und Kathryn haben mir und Millionen von Online-Zuschauern mit ihren wunderbar herzlichen, witzigen und inspirierenden Social-Media-Posts geholfen, die Pandemie zu überstehen", so Gary Levine, Co-President of Entertainment bei Showtime. "Zusammen zeigen sie uns furchtlos die Freude und das Chaos der Ehe, des Älterwerdens und des Umgangs mit den Unannehmlichkeiten des Alltags. Wir freuen uns sehr, sie wieder bei Showtime begrüßen zu dürfen, zusammen mit ihrem talentierten Sohn Gideon und seinem Partner Ewen, die ihre Posts zu einem halbstündigen Comedy-Pilotfilm für uns ausbauen werden."