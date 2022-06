Mehr «Love Island» für ITV

England

Der Fernsehsender wird künftig zwei Staffeln pro Jahr zeigen.

Während RTLZWEI nur noch eine Staffel pro Jahr zeigen will, orientiert sich der britische Sender ITV um und setzt künftig auf zwei Runden. Die von ITV und Lifted Entertainment (Teil der ITV Studios) produzierte Show ist ein Goldesel für den Sender, denn die begehrte Zielgruppe der 16- bis 34-Jährigen schaltet in diesem Jahr für die achte Staffel jeden Abend auf ITV2 ein.Im neuen Jahr wird eine Winterausgabe ausgestrahlt, bei der eine neue Gruppe von Kandidaten nach Südafrika fliegt, um dort in der Sonne Spaß zu haben. Etwa vier Monate später folgt dann die traditionelle Sommerausgabe auf Mallorca. Die Serie, die in ihrer jetzigen Form 2015 neu gestartet wurde, wurde 74 Millionen Mal auf den Online-Plattformen von ITV gestreamt und hat zahlreiche neue Berühmtheiten, Hochzeiten und sogar Babys hervorgebracht."«Love Island» hat wieder einmal bewiesen, dass es das beliebteste Gesprächsthema der Nation während des Sommers ist, und wir sind immer wieder begeistert von der anhaltenden Wirkung und dem Gesprächswert der Show bei unserem jüngeren Publikum", sagte Paul Mortimer, Director of Reality Commissioning and Controller bei ITV2. "Deshalb haben wir uns gedacht, dass wir das Jahr 2023 zum Jahr der Liebe machen, mit zwei kompletten Staffeln der Show, anstatt nur einen Sommer der Liebe zu zeigen.Mike Spencer, ausführender Produzent bei Lifted Entertainment, fügte hinzu: "Nach acht brillanten Staffeln freuen wir uns darauf, im Jahr 2023 zwei Portionen Liebe zu servieren, indem wir im Januar in einer atemberaubenden neuen Villa in Südafrika starten. Wir können uns auf weitere Romanzen, Bromanzen und alles, was dazwischen liegt, freuen, während wir uns auf ein weiteres episches Jahr der Liebe einlassen."