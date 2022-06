Robin Thede bekommt einen HBO-Deal

US-Fernsehen

Die Schöpferin von «A Black Lady Sketch Show» könnte schon bald deutlich mehr zu tun haben.

Robin Thede hat einen Dreijahres-Gesamtvertrag mit HBO unterzeichnet. Im Rahmen dieses Vertrags wird Thede exklusiv Inhalte für HBO, HBO Max und Warner Bros. Television entwickeln. Der Vertrag erweitert Thedes bisherigen Gesamtvertrag mit Warner Bros. TV, der Ende August auslaufen sollte.Thede ist vor allem als Schöpferin der von der Kritik gefeierten HBO-Comedyserie «A Black Lady Sketch Show» bekannt. Thede fungiert auch als Showrunnerin und ausführende Produzentin der Serie und spielt die Hauptrolle. Neben ihr spielen Gabrielle Dennis, Ashley Nicole Black und Skye Townsend in der Serie mit. Die Serie wurde bereits im Juni für eine vierte Staffel verlängert.Die Serie «A Black Lady Sketch» hat für ihre ersten beiden Staffeln acht Emmy-Nominierungen erhalten, darunter eine für den besten Bildschnitt in einem Varietéprogramm. Auch die dritte Staffel gilt als starker Anwärter für die kommenden 74. Emmy Awards. In Deutschland ist das Programm noch nicht zu sehen.