Multitalent Josh Richards kooperiert mit Amazon

US-Fernsehen

Im Rahmen eines First-Look-Deals darf Richards neue Inhalte herstellen.

Richards ist Influencer in den Sozialen Medien, Unternehmer, Musiker, Autor, Schauspieler und Moderator. Auf seinen Social-Media-Kanälen hat er bis heute über 41 Millionen Follower gesammelt. Josh Richards hat nun einen First-Look-Deal mit Amazon abgeschlossen. Im Rahmen des Deals wird er als Markenbotschafter für den Streamer fungieren und maßgeschneiderte soziale Medien für dessen Inhalte entwickeln, einschließlich des «Thursday Night Football» der NFL. Die Profi-Football-Liga unterzeichnete 2021 einen Elf-Jahres-Vertrag mit Amazon für die Rechte an den Donnerstagabendspielen, wobei die diesjährige Herbstsaison die erste im Rahmen dieses Vertrags ist."Wir freuen uns sehr, Josh und sein unglaubliches Team in den Amazon Studios und Prime Video willkommen zu heißen", sagte Lee Stimmel, Head of Influencer Marketing bei Amazon Prime Video. "Josh hat eine erstaunliche Erfolgsbilanz bei der Erstellung von ansprechenden Inhalten, die bei seinen Millionen von Fans Anklang finden. Wir können es kaum erwarten, mit Josh soziale Content-Formate zu entwickeln, die unsere Kunden auf der ganzen Welt begeistern werden.""Da sich die Medienlandschaft weiterentwickelt, freuen wir uns über diese neue Zusammenarbeit zwischen CrossCheck Studios und Prime Video", so Richards und Chris Sawtelle. "Gemeinsam werden wir die Grenzen der Kreativwirtschaft und der Content-Erstellung weiter verschieben."