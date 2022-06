Joe Biden besucht James Cordon  aber nicht in London

US-Fernsehen

Nach dem G7-Gipfel geht es für den US-Präsidenten nicht nach Großbritannien. Die Geschichte ist ganz anders.

An diesem Wochenende wird Joe Biden im Schloss Elmau am G7-Gipfel teilnehmen und bereits nächste Woche wird er in einer Fernsehshow zu sehen sein, die auf dem britischen Festland produziert wird. James Corden produziert seinein der kommenden Woche in London und Biden gehört zu den „Gästen“. Die weiteren Menschen, die auf dem Sofa Platz nehmen sind Vin Diesel, Billie Eilish, Ed Sheeran und es wird ein „Carpool Karaoke“ mit Lizzo geben.Es ist die letzte Reise für Corden, denn im kommenden Jahr beendet er seine Tätigkeit bei CBS. "Es ist nicht wirklich mit Traurigkeit verbunden", sagte Corden gegenüber dem US-Branchendienst „Variety“. "Es ist ein riesiges Unterfangen, so etwas zu tun, und es ist toll für das Team. Es ist so toll für uns alle, auf diese Weise reisen zu können, und es ist immer sehr aufregend, wenn wir in diese Wochen gehen."Biden wird in Cordens "Take a Break"-Sendung zu sehen sein, in der der Moderator unter anderem als Assistent von US-Präsident Joe Biden auftritt. "Es ist schon verrückt, was für einen Zugang wir hatten", sagte Corden. "Wir haben wirklich einen Tag lang überall gefilmt. Wir haben im Presseraum, im Oval Office, in der Küche und in den Fluren gefilmt. Und ich muss sagen, dass jeder, mit dem wir zu tun hatten, wirklich erstaunlich war. Ich hatte das Glück, zweimal ins Oval Office zu kommen, einmal mit der First Lady unter der Obama-Regierung und jetzt mit Präsident Biden. Die ganze Sache war ein echtes Ereignis für die Erinnerung an diese Show."