Netflix verlängert «Selling Sunset»

US-Fernsehen

Außerdem bestellt der Streamingdienst mehrere solcher Formate.

Netflix macht mit Reality-TV und Renovierung Kasse. Am Donnerstag gab der Streamingdienst bekannt, dassfür die Staffeln 6 und 7 verlängert wurde und die Produktion diesen Sommer beginnen wird. Die von Adam DiVellos Done and Done Productions und Lionsgate produzierte Serie «Selling Sunset» begleitet die Immobilienmakler der Oppenheim Group, die von Jason und Brett Oppenheim geleitet wird. Zur Besetzung gehören Chrishell Stause, Mary Fitzgerald, Heather Rae El Moussa, Davina Potratz, Emma Hernan, Amanza Smith und Maya Vander.Das Spin-offwird am 24. August Premiere haben, wenn eine neue Gruppe von Immobilienmaklern der Oppenheim-Gruppe darum kämpft, sich im Büro in Orange County zu etablieren. Neben den Oppenheims gehören Alex Hall, Alexandra Jarvis, Alexandra Rose, Austin Victoria, Brandi Marshall, Gio Helou, Kayla Cardona, Lauren Brito, Polly Brindle, Sean Palmieri und Tyler Stanaland zur Besetzung.Netflix hat außerdem mehrere neue und wiederkehrende Renovierungsserien angekündigt, beginnend mit, das am 8. Juli Premiere hat. In der von ITV America und High Noon Entertainment produzierten achtteiligen Serie geht es um "Paare, die sich mehr Würze im Schlafzimmer wünschen", die die Innenarchitektin Melanie Rose engagieren, um Räume zu schaffen, in denen sie ihre Fantasien ausleben können.Netflix hatgekauft, das am 10. August Premiere haben wird. Die von Critical Content produzierte Show, die von Danielle Brooks moderiert wird, wird als "teils Renovierungsshow und teils Raubfilm" beschrieben, in der die Häuser von Familien an nur einem Tag komplett umgestaltet und verbessert werden.hat am 21. September Premiere und folgt dem Ehepaar Eilyn und Ray Jimenez, die Innenarchitekten sind. Das Paar, das von den Wheelhouse Spoke Studios produziert wird, jongliert mit seinen wohlhabenden Kunden, seiner eng verbundenen Familie und ihrer Beziehung. Eric Wattenberg, Will Nothacker, Deanna Markoff und Luke Neslage sind ausführende Produzenten., produziert von Wheelhouse's Spoke Studios und Just Entertainment, ist eine Immobilien-Soap, die die Agenten und Kunden von Mauricio Umanskys The Agency in Beverly Hills, Kalifornien, begleitet, darunter auch seine Töchter Farrah und Alexia., produziert von Critical Content, folgt Hausbesitzern, die ihre Immobilien an einen von vier Immobilienmagnaten verkaufen wollen: Glenn Kelman, CEO von Redfin; Pamela Liebman, CEO der Corcoran Group; Brandon Copeland, Linebacker der NFL; und Danisha Wrighster, Magnatin für Anlageimmobilien. Nina Parker wird moderieren.