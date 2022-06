Neues «Game of Thrones»-Spin-off kommt von Kit Harington

US-Fernsehen

In diesem Sommer startet das erste Spin-off von «Game of Thrones», mehrere sind schon in Arbeit.

Vor knapp einer Woche kündigte man an, dass HBO eine «Game of Thrones»-Fortsetzungsserie um Jon Snow (Kit Harington) in der Entwicklung hat, aber für Emilia Clarke war das keine Neuigkeit. Die Schauspielerin verriet der BBC, dass ihr langjähriger Co-Star Harington ihr anvertraut habe, dass er in Gesprächen sei, um Jon Snow in einer Spin-off-Serie weiterzuspielen. Sowohl Harington als auch Clarke spielten in allen acht Staffeln der ursprünglichen HBO-Fantasyserie mit."Er hat mir davon erzählt. Und ich weiß, dass es existiert. Es wird passieren", sagte Clarke. "Soweit ich weiß, wurde es von Kit entwickelt, er ist also von Anfang an dabei. Was Sie also sehen werden, ist hoffentlich von Kit Harington beglaubigt, wenn es passiert.“«Game of Thrones»-Autor George R.R. Martin bestätigte die Jon-Snow-Serie in einem Blogbeitrag vom 23. Juni und schrieb, die Serie werde unter dem Arbeitstitelentwickelt. Martin wird an der Serie in derselben Funktion beteiligt sein wie an allen «Thrones»-Spin-offs. Der Autor sagte, Harington habe sich mit ihm in seinem Haus in Santa Fe getroffen und mit ihm und seinem Team zusammengearbeitet, um die Geschichte der Serie auszuarbeiten.