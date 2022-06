Kristine Froseth dreht für AppleTV+

England

Zusammen mit Alisha Boe wird sie die Hauptrolle von «The Buccaneers» übernehmen.

Kristine Froseth und Alisha Boe spielen die Hauptrollen in einer Adaption von Edith Whartons letztem Roman, der für AppleTV+ produziert wird. Froseth, die bereits in «The Assistant» mitgespielt hat, wird Nan St. George spielen, während Boe, die eine zentrale Rolle in «13 Reasons Why» hatte, Conchita Closson verkörpern wird.Die Autorin Katherine Jakeways («Tracey Ullman's Show») schreibt die Serie, während die BAFTA-Gewinnerin Susanna White («Bleak House») Regie führt. Die Produktion findet derzeit in Schottland statt. Jakeways und White werden die Serie zusammen mit Beth Willis («Doctor Who») und George Faber («National Treasure») auch produzieren. Die Serie wird von The Forge Entertainment für Apple TV+ produziert.Whartons «The Buccaneers» erzählt die Geschichte einer Gruppe reicher amerikanischer Mädchen in den 1870er Jahren, die sich während der Londoner Debütantinnensaison auf die Suche nach einem noblen englischen Ehemann machen – und die darauf folgenden Ehen, die nicht so sind, wie sie scheinen."Mädchen mit Geld, Männer mit Macht", lautet die Beschreibung. "Neues Geld, alte Geheimnisse. Eine Gruppe lebenslustiger junger Amerikanerinnen stürzt sich in das korsettierte London der 1870er Jahre und löst einen anglo-amerikanischen Kulturkampf aus, in dem das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertealter Traditionen infiltriert wird. Die Freibeuter werden ausgesandt, um sich Ehemänner und Titel zu sichern, aber ihre Herzen sind auf viel mehr als das gerichtet, und das Ja-Wort ist nur der Anfang..."