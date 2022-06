VOD-Charts

Ein weitgehend unverändertes Bild ergibt sich in der 25. Kalenderwoche, denn an der Spitze ändert sich nichts. Die allgemeine Streaming-Ruhe kann derweil ein Netflix-Titel nutzen.

In der vergangenen Woche schaffte es die Hälfte der Top10-Titel nicht mehr als zwei Millionen Abrufe zu generieren. An dieser magischen Grenze scheiterte in dieser Woche kein einziges vertretenes Format, dennoch bleibt das Abrufniveau in diesen Tagen überschaubar hoch. Einzigbricht aus diesem Muster in der 25. Kalenderwoche aus, doch dazu später mehr. Die Liste startet in dieser Woche mit einer spanischen Netflix-Serie, die nicht «Haus des Geldes» ist. Dennoch dürften sich auf Fans jener Serie anerfreuen, schließlich spielt Itziar Ituño die Hauptrolle der Serie, die im Original «Intimidad» heißt und hierzulande 2,14 Millionen Mal abgerufen wurde.Weiter geht es mit dem Comedy-Klassiker. Die Mockumentary generierte zwischen dem 17. und 23. Juni eine Bruttoreichweite von 2,16 Millionen. Wiederum nur 20.000 Klicks mehr generierte der Netflix-Film. Der Science-Fiction-Thriller mit Chris Hemsworth, Miles Teller und Jurnee Smollett debütierte vor einer Woche, laut Netflix-Angaben wurde er am Eröffnungswochenende 35,4 Millionen Stunden gestreamt, lediglichmit Adam Sandler wurde mit rund 57,2 Millionen Stunden weltweit länger gestreamt. Laut den Marktforschern von ‚Goldmedia‘, auf die sich diese Liste bezieht, war «Hustle» hierzulande aber weniger gefragt als «Der Spinnenkopf». Platz sieben geht derweil an die Krimi-Serie, die es auf 2,53 Millionen Views brachte.Daran schließt sich eine ganze Reihe unterschiedlichster Titel an, die ähnlich erfolgreich waren. Prime Video ist weiterhin miterfolgreich. Die Amazon-Serie darf sich über 2,54 Millionen Klicks freuen.undholten mit 2,55 Millionen dieselbe Reichweite und teilen sich damit Rang vier. Nur knapp davor sichert sich die Disney+-Reihedie niedrigste Stufe auf dem Treppchen. 2,56 Millionen verfolgten die «Star Wars»-Serie in den zurückliegenden sieben Tagen.Silber geht in dieser Woche an, deren sechste Staffel hierzulande am 10. Juni bei Netflix debütierte. Die Historienserie um die Gangs aus Birmingham erzielte eine Bruttoreichweite von 2,92 Millionen. Damit bleibt auch in dieser Wocheeinsam an der Spitze. Netflix darf somit weiter die Erfolgswelle surfen und sich über sagenhafte 8,55 Millionen Views freuen.