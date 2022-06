Nathan Fillion steht zu Joss Whedon

Köpfe

Der beliebte Schauspieler meinte, er würde sofort wieder mit dem Drehbuchautor drehen.

Nathan Fillion macht sich für seinen häufigen Mitarbeiter Joss Whedon stark und verriet im "Inside of You"-Podcast, dass er "sofort wieder mit Joss zusammenarbeiten würde". Der Schauspieler hatte mehrere Hauptrollen in Whedons Serien. Whedon war Gegenstand eines Profils des ‚New York Magazine‘, das im Januar veröffentlicht wurde und in dem die zahlreichen Anschuldigungen gegen ihn ausführlich beschrieben wurden.Der Autor und Regisseur bestritt, Gal Gadot während der Dreharbeiten zu «Justice League» ► beleidigt zu haben, und sagte: "Ich bedrohe keine Leute. Wer tut so etwas? Englisch ist nicht ihre Muttersprache, und ich neige dazu, nervtötend blumig zu sprechen.“„Ich habe den Artikel gelesen, und nirgendwo hat er «Firefly» erwähnt. Ich hatte eine völlig andere Erfahrung mit diesem Mann", sagte Fillion im Podcast, in dem er Whedon als "witzig, selbstironisch, unglaublich talentiert" und "vielleicht ein bisschen verrückt" beschrieb. Fillion fügte hinzu: "Ich meine, er hat selbst zugegeben, dass er noch an sich arbeitet, und ich weiß das zu schätzen... Ich würde sofort wieder mit Joss arbeiten. Ich würde sofort wieder mit ihm zusammenarbeiten."