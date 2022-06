«Better Call Saul»: Carol Burnett taucht als Gast auf

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in der sechsten und letzten Runde eine Figur namens Marion spielen.

Die Comedy-Legende Carol Burnett wird als Gaststar in der sechsten und letzten Staffel vonauftreten und eine Figur namens Marion spielen, wie AMC bekannt gab. Es ist noch unklar, wie Marion in das Ende der komplizierten Reise und Verwandlung des Serien-Antihelden Jimmy McGill (Bob Odenkirk) in den berüchtigten Strafverteidiger Saul Goodman aus Albuquerque passt."Ich bin begeistert, ein Teil meiner Lieblingsserie zu sein", sagte Burnett, sechsfache Emmy-Preisträgerin, in einer Erklärung. Wie bereits angekündigt, werden neben Burnett auch Bryan Cranston und Aaron Paul in der sechsten Staffel von «Better Call Saul» in ihren «Breaking Bad»-Rollen als Walter White bzw. Jesse Pinkman zu sehen sein, wenn sich die Serie ihrem Ende nähert.«Better Call Saul», produziert von Sony Pictures Television, kehrt für seine letzten sechs Episoden – die die zweite Hälfte von Staffel 6 darstellen – ab Montag, den 11. Juli, auf AMC und AMC+ zurück, wobei das Serienfinale für den 15. August angesetzt ist. Die von Vince Gilligan und Peter Gould entwickelte Serie ist ein Prequel zum AMC-Hit «Breaking Bad».