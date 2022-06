Natasha Lyonne geht zu Apple

US-Fernsehen

Der Serienstar hat einen Vertrag mit dem Apfel-Konzern unterschrieben.

Apple hat einen mehrjährigen First-Look-Deal mit Animal Pictures abgeschlossen, der Produktionsfirma von Maya Rudolph, Natasha Lyonne und Danielle Renfrew Behrens. Die Ankündigung des Deals erfolgt nach der Premiere von, der Apple Comedy-Serie, in der Rudolph die Hauptrolle spielt und die sie auch produziert. Die Vereinbarung sieht vor, dass Apple einen ersten Blick auf alle Serien und digitalen Features werfen kann, die von Animal Pictures entwickelt und produziert werden.Neben «Loot» hat Animal Pictures die zweite Staffel von «Russian Doll» bei Netflix und Rian Johnsons Mystery «Poker Face» bei Peacock produziert, in denen Lyonne die Hauptrolle spielt. Das Unternehmen hat außerdem eine zweistaffelige Bestellung für die von Cirocco Dunlap kreierte Zeichentrickserie «The Hospital» bei Amazon.Der erste Spielfilm der Firma, «Crush», feierte ebenfalls kürzlich Premiere. Der Dokumentarfilm «Sirens», der in Sundance seine Premiere feierte, wird später in diesem Jahr von Oscilloscope Laboratories in die Kinos gebracht.