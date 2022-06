«Gipfel der Quizgiganten» meldet sich mit Tiefstwert zurück

Quotennews

Bekanntlich sind die Reichweiten im Sommer niedriger als zu Beginn des Jahres, dennoch scheiterte das Quiz-Format erneut an der Zehn-Prozent-Marke, schlimmer noch. In der Zielgruppe setzte es einen Tiefstwert.

Im Januar testete RTL ein neues Quizformat, das bekannte Quizmoderatoren miteinander vereinte. Moderatorin Palina Rojinski begrüßte Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Guido Cantz als Ratepanel, letzterer war in der zweiten Runde nun nicht mehr dabei – wohl um die Präsenz des ehemaligen «Verstehen Sie Spaß?»-Moderators nicht zu überstrapazieren, schließlich soll er am kommenden Samstag auch beim Neustart «Ich setz‘ auf dich» punkten. Seinen Platz nahm Sonja Zietlow ein, die kürzlich erst wieder den «IQ-Test» beim Kölner Sender moderierte.Die insgesamt dritte Ausgabe erzielte diesmal eine Reichweite von 1,84 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von 7,9 Prozent entsprach. In der Zielgruppe sorgten 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige für verhaltene 9,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Januar holten die ersten beiden Ausgaben 2,51 und 2,05 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beim Gesamtpublikum bewegten sich bei 9,8 und 7,9 Prozent, in der werberelevanten Gruppe standen ausbaufähige 10,3 und 9,7 Prozent zu Buche.Die fast dreistündige Sendung wurde um 22:15 Uhr vonunterbrochen, die Nachrichtensendung wurde diesmal von Pinar Atalay moderiert. Die News des Tages sahen bei RTL 1,54 Millionen Zuschauer, davon waren 0,43 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Marktanteile bewegten sich während der 20-minütigen Sendung bei 7,4 Prozent bei allen und 8,8 Prozent bei den Jüngeren.