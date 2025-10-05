Marvel-Action oder Hitchcock-Grusel?

Blockbuster-Battle

Zudem bietet Sat.1 einen Katastrophen-Streifen, der mindestens eine Liga unter ProSieben und arte liegt.

2009 (Sat.1, 20:15 Uhr)Weltuntergangs-Action von Regisseur Roland Emmerich: Mit Entsetzen muss der erfolglose Sci-Fi-Autor Jackson Curtis feststellen, dass seine Roman-Vision über das Ende der Welt plötzlich Wirklichkeit wird. Doch auch die Regierung ist schon vorbereitet. Ihr geheimer Rettungsplan hat allerdings einen Makel - nur wenige Auserwählte sollen von ihm profitieren. Also muss Curtis die Rettung seiner Familie selbst in die Hand nehmen.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 62021 (ProSieben, 20:15 Uhr)Shang-Chi erweitert als neuer Superheld das Marvel Cinematic Universe: Shang-Chi ist ein herausragender Kampfsportler, der sich durch nahezu übermenschliche Ausdauer, Beweglichkeit und Reflexe auszeichnet. Er hat seinem Vater, dem Oberhaupt der kriminellen Organisation Ten Rings, den Rücken gekehrt und genießt ein unbeschwertes Leben in den USA. Eines Tages jedoch tauchen die Dämonen der Vergangenheit wieder auf und führen ihn nach China ...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 7IMDb User Rating: 81972 (arte, 20:15 Uhr)London: Im schlammigen Wasser der Themse treibt eine Frauenleiche, nackt bis auf eine umgebundene Krawatte - der mysteriöse "Krawatten-Mörder" hat wieder zugeschlagen. Währenddessen verliert Richard Blaney, einst Offizier der britischen Luftwaffe und jetzt Barmann, seine Arbeit. Bald darauf ist auch noch die Polizei hinter ihm her, denn das strangulierte Opfer ist seine Ex-Frau Brenda. Gegen Blaney spricht gleich eine ganze Reihe von Indizien. Er taucht mit seiner Freundin Babs unter, die zu ihm hält, doch auch sie fällt wenig später dem "Krawatten-Mörder" zum Opfer. Ein hilfsbereit erscheinender Mann bietet Blaney an, ihn in seiner Wohnung zu verstecken - und liefert ihn sogleich an Scotland Yard aus...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 7