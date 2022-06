«Money Heist: Korea» dominiert die Netflix-Charts

International

Das südkoreanische Remake verzeichnet gute Aufrufzahlen, wie das Unternehmen mitteilte.

Innerhalb von drei Tagen erobert das Remake von «Das Haus des Geldes» («Money Heist») den ersten Platz der nicht englischsprachigen Inhalte.ist für Netflix deshalb ein großer Erfolg. Die Serie, die erst am 24. Juni Premiere hatte, wurde 33,7 Millionen Stunden abgespielt. Die Serie war auch die Nummer eins in Südkorea, Indonesien, Vietnam, Malaysia und Thailand."Wir hatten großes Glück, als wir diesen Vorschlag von Ryu und dem Produzententeam erhielten, der sich wie der richtige Rahmen für ein Remake anfühlte, das das Original respektiert und gleichzeitig etwas Neues bringt, das die Fans in Korea und weltweit zu schätzen wissen", sagte Keo Lee, Director of Content, Netflix Korea. Der asiatische Markt ist für Netflix äußerst wichtig, weil er derzeit am stärksten wächst. "Als großer Fan der spanischen Originalserie war ich fasziniert davon, diese lebendige Geschichte in einem koreanischen Kontext zu erzählen", so Autor Ryu Yong-jae.Die koreanische Version sollte dem Ganzen einen Hauch von koreanischer Coolness und visuellem Stil verleihen. Der Film folgt acht Dieben, die einen spektakulären Raubüberfall auf eine Münzprägeanstalt verüben, die dieses Mal in der neu vereinigten Zone zwischen Nord- und Südkorea liegt.