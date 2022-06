«Aktenzeichen»-Special hat mehr als fünf Millionen Zuschauer

Quotennews

Im Juni 2021 strahlte das ZDF gelöste Fälle aus, dieses Mal ging es um Vermisste. Es schalteten über fünf Millionen Menschen ein.

Die Mainzer Fernsehstation ZDF widmete sich am Mittwochabend. Die von Rudi Cerne moderierte und Utz Weber geleitete Sendung beschäftigte sich in 90 Minuten mit vier Fällen. Darunter war die 26-jährige Scarlett, die aus Bad Lippenspringe zu einer Wanderung in den Schwarzwald wollte, doch nie zurückkehrte.Auch die Geschichte des 15-jährigen Till aus Markt Bibart stand im Vordergrund. 5,01 Millionen Zuschauer verfolgten den Beitrag über den jungen Mann, dessen Fahrt doch nicht zu einem Vorstellungsgespräch ging. Die Sendung sicherte sich einen Marktanteil von 21,7 Prozent. 0,89 Millionen junge Menschen verfolgten das Verschwinden der Studenten Yolanda und 16,8 Prozent Marktanteil brachte die Story des 58-jährigen Walter aus Meiningen.Axel Berking, Melissa Holland-Moritz und Marc Schlömer setzten sich mit den Vor- und Nachteilen der Atomkraft auseinander.zum Thema Grauzone erreichte 1,23 Millionen Zuschauer. Die kritische Diskussion über die vermeidlich sauberere, aber gefährliche Energie erreichte einen Marktanteil von 8,3 Prozent. Der Film mit Yasmin Polat und Tarkan Bagci wollten ab 22.50 Uhr 0,26 Millionen junge Zuschauer sehen, der Marktanteil belief sich auf 7,4 Prozent.