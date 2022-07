«Alan Wake»-Showrunner steigt aus

US-Fernsehen

Dafür steigen die Produzenten Jon Jashni und Jeff Ludwig bei der AMC-Serie auf.

Die AMC-Seriehat nach dem Ausstieg des zuvor angekündigten Showrunners zwei neue Produzenten an Bord geholt. Die potenzielle Serie, die auf dem gleichnamigen Videospiel-Bestseller basiert und sich bei dem Fernsehsender in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, sollte ursprünglich Peter Calloway («Cloak & Dagger», «Legion») als Showrunner haben. Aufgrund von Terminkonflikten ist er nun von «Alan Wake» zurückgetreten.In der Zwischenzeit sind Jon Jashni, ehemaliger Präsident von Legendary Entertainment, und Jeff Ludwig, ehemaliger Vizepräsident der Film- und Fernsehproduktion von Ritchie/Wigram Productions, dem Drama als ausführender Produzent bzw. Produzent beigetreten. Derzeit läuft die Suche nach einem neuen Showrunner für die in Arbeit befindliche Serie.Die «Alan Wake»-Adaption basiert auf dem Videospiel von Remedy Entertainment und Microsoft Studios, in dem der Bestsellerautor Alan Wake versucht, das Geheimnis um das Verschwinden seiner Frau während eines Urlaubs in der fiktiven Kleinstadt Bright Falls, Wash., aufzudecken, während er gleichzeitig Ereignisse aus der Handlung seines letzten Romans erlebt, an dessen Schreiben er sich nicht erinnern kann.