Netflix holt Cameron Diaz aus dem Ruhestand

Kino-News

Die Schauspielerin wird zusammen mit Jamie Foxx bei einem Filmprojekt mitwirken.

Die 49-jährige Schauspielerin Cameron Diaz, die sich 2018 aus Hollywood zurückgezogen hat, wird an der Seite von Jamie Foxx in der Netflix-Action-Komödiespielen. Das Projekt bringt Diaz und Foxx wieder zusammen, die 1999 in dem Sportdrama «An jedem verdammten Sonntag» und 2014 in der Neuverfilmung von «Annie» zusammengearbeitet haben, was Diaz' letzte Filmrolle vor ihrem "Ruhestand" war.Foxx gab die Ankündigung auf Twitter bekannt und teilte einen Mitschnitt eines Telefonats mit Diaz, die scheinbar nicht die richtigen Worte findet, um der Welt zu sagen, dass sie auf die Leinwand zurückkehrt. "Ich weiß nicht, wie ich das machen soll", sagt sie. Diaz bestätigte die Nachricht auf ihrer Instagram-Story und schrieb: "Jamie Foxx, nur du kannst mich wieder in Aktion bringen!!! Ich kann es kaum erwarten, es wird ein Riesenspaß!"Seth Gordon («Horrible Bosses») führt bei dem Film nach einem Drehbuch Regie, das er zusammen mit Brendan O'Brien («Neighbors») geschrieben hat. Details zum Plot werden noch unter Verschluss gehalten. Nach Angaben von Foxx soll die Produktion noch in diesem Jahr beginnen.